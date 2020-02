Fast and Furious 9 : le réalisateur explique pourquoi Han est de retour

Vous avez aimé ? Partagez :

La bande-annonce de « Fast and Furious 9 » contient une surprise de taille. Le personnage de Han, pourtant décédé des mains de Deckard Shaw, est de retour dans la franchise. Justin Lin justifie ce retour.

À quatre reprises Justin Lin a pris les commandes d’un opus de Fast and Furious. Il a en effet réalisé les épisodes 3 à 6. C’est notamment lui qui a introduit le personnage de Han dans la licence, interprété par Sung Kang, à l’occasion de Tokyo Drift. Mais James Wan se débarrasse du personnage et raconte sa mort, provoquée par Deckard Shaw (Jason Statham), dans Fast & Furious 7. Pourtant, depuis, le meurtrier a rejoint la F Family, notamment dans son propre film Hobbs & Shaw. Une décision qui ne plaît pas vraiment à Justin Lin.

« Le besoin de corriger quelque chose »

Justin Lin est de retour à la réalisation pour ce Fast & Furious 9. Qu’on tue son personnage Han c’est une chose, mais que Shaw s’en sorte avec les honneurs, c’en est une autre. Avec ce nouvel opus, Lin veut rectifier l’histoire, d’où le retour de Han. Dans la bande-annonce de Fast & Furious 9, Letty, interprétée par Michelle Rodriguez, réintroduit ce pilote. Une grosse surprise pour les fans que le cinéaste vient expliquer au magazine Total Film :

Han est très important pour moi parce qu’il était déjà un personnage avant Fast & Furious. Quelqu’un m’a posé des questions sur Han et Shaw. Je me disais : « Attendez, quoi ? Shaw est au barbecue de 20h ? » Vraiment, j’étais tellement confus. L’une des principales raisons de le faire revenir était le besoin de corriger quelque chose.

C’est vrai que ce doit être déstabilisant de voir le tueur de Han boire des bières avec la F Family. Justin Lin veut donc corriger cet affront. Reste à savoir comment il va s’y prendre. Han a en effet été créé avant Tokyo Drift par Justin Lin lui même. Le personnage apparaît pour la première fois en 2003 dans Better Luck Tomorrow.

À l’époque, Sung Kang campe déjà dans le film un personnage prénommé Han. Justin Lin, qui se retrouve parachuté aux commandes de Tokyo Drift, décide de conserver son personnage et de l’introduire dans la saga. Aujourd’hui, Better Luck Tomorrow sert d’origin story officieuse à Han.

Ainsi, Fast and Furious 9 sera dirigé par Justin Lin, qui ramène donc son personnage fétiche Han, toujours interprété par Sung Kang. Le casting originel est encore au rendez-vous avec évidemment Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson et Ludacris. Charlize Theron et Helen Mirren sont également de retour dans les rôles de Cipher et Maddalene Shaw.

Enfin, John Cena interprétera le méchant de l’histoire, à savoir le frère de Dominic Toretto. Rendez-vous en salles le 20 mai prochain pour découvrir Fast & Furious 9.