Fast and Furious 9 : le réalisateur parle de la présence de Brian O'Conner

Dévoilé hier, le nouveau trailer de "Fast and Furious 9" a brièvement montré Brian O’Conner. Interrogé sur la présence du personnage dans le film, le réalisateur a teasé la place qu’il pourrait prendre dans la fin de la saga.

Neuvième tour de piste pour la saga Fast & Furious

L’une des sagas modernes les plus populaires sera de retour sur les écrans dans quelques mois. On pourra ainsi retrouver Dominic Toretto et sa bande dans Fast and Furious 9, dont la sortie est prévue pour le 14 juillet prochain dans les salles. Le personnage incarné par Vin Diesel y fera cette fois face à son frère Jakob, campé par John Cena.

Hier, le film s’est dévoilé un peu plus avec un nouveau trailer, un an après la date de sortie prévue à l’origine pour le long-métrage. Les nouvelles images ont encore une fois montré des cascades inédites particulièrement spectaculaires. Et teasé de ce fait un nouvel opus qui devrait encore repousser les limites des séquences d’action. Mais au milieu de toute cette action, le trailer nous offre un bref aperçu du personnage de Brian O’Conner.

Fast and Furious 9 © Universal Pictures

On peut voir le personnage qui était joué par Paul Walker avec son fils lorsque Dom regarde une vidéo d’eux sur une tablette, vers le début de l’extrait. Et si Paul Walker est malheureusement décédé en 2013, on sait que le personnage qu’il incarnait est toujours vivant dans l’univers Fast & Furious.

Un Brian bien présent dans la fin de la saga ?

Variety s’est entretenu avec Justin Lin pour la future sortie de Fast & Furious 9. Après avoir réalisé les opus 3 à 6, le réalisateur avait passé la main pour les deux suivants. Mais il est revenu mettre en boîte le neuvième film. Le magazine américain en a profité pour interroger le cinéaste sur le futur de Brian O’Conner dans la franchise. Après le neuvième long-métrage à venir, un dixième opus suivra. Selon Vin Diesel, celui-ci devrait être divisé en deux parties, à la manière des deux derniers Avengers récemment. Le onzième Fast & Furious devrait donc venir conclure l’histoire principale. Avant que des spin-offs ne viennent peut-être prendre le relais, comme le laissait entendre il y a peu l’interprète de Dominic Toretto.

Et Lin a révélé que Vin Diesel l’avait convaincu d’anticiper la fin, et ainsi d’aborder le neuvième film comme le début de la fin de la saga. On peut donc s’attendre à ce que le film soit presque la première partie d’une conclusion, même si deux films suivront. Et selon Lin, on peut aussi s’attendre à ce que Brian fasse entièrement partie de la fin de la saga, dont il était un des personnages majeurs pendant la plus grande partie :

L’idée que Brian O’Conner est toujours vivant dans cet univers a un gros impact, et elle est très importante. Quand on parle de Fast 9, c’est la première fois pour moi que j’approche un film de la franchise avec la suite en tête. Par le passé, j’ai toujours eu l’impression qu’on était chanceux de pouvoir en faire un, et qu’on devrait donc tout donner sur celui-ci. Mais Vin a réussi à me convaincre, quand je suis revenu, il m’a dit : « Voyons le film comme le chapitre final ». Donc Fast 9 est vraiment le début du chapitre final de la saga. Et donc en faisant ça, je pense qu’il y a beaucoup de place pour situer nos personnages, et Brian est évidemment toujours un élément important de l’univers.

Fast and Furious © Universal Pictures

Le réalisateur a par ailleurs précisé que le tournage du dixième chapitre, découpé donc en deux parties et qu’il mettra de nouveau en boîte, ne débuterait sans doute pas cette année. Il faudra certainement s’armer de patience entre la sortie du neuvième et dixième opus. On peut espérer découvrir celui-ci en 2023, et le onzième un an plus tard, si les choses se déroulent bien.