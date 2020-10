Fast and Furious 9 répondra à « toutes les questions » d’après John Cena

John Cena, le méchant de "Fast & Furious 9", a donné des informations sur le film, pour le moment attendu pour le mois de mai 2021. Et il a promis que les fans auraient les réponses aux questions qu’ils se posent.

La bande de Toretto de retour dans Fast & Furious 9

Fast and Furious 9 mettra de nouveau en scène Dominic Toretto et sa bande. Après avoir récupéré son fils des mains de Cipher dans le huitième film, Dom a retrouvé une existence paisible aux côtés de Letty et Brian. Mais son quotidien est une nouvelle fois bouleversé quand un nouvel ennemi le force à reprendre du service. Cette fois, Dom devra affronter Jakob, qui n’est autre que son petit frère…

Fast and Furious 9 marque le retour de Justin Lin derrière la caméra pour un film de la saga. Alors qu’il avait réalisé les troisième, quatrième, cinquième et sixième opus, il avait passé la main pour les deux suivants. On retrouvera aussi les principaux acteurs du dernier film devant la caméra. Outre Vin Diesel dans le rôle de Dom, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris et Nathalie Emmanuel retrouvent ainsi leurs personnages de Letty, Roman Pearce, Tej Parker et Ramsey. Après une absence lors du dernier film, Jordana Brewster est aussi de retour dans la peau de Mia Toretto. Charlize Theron rejoue aussi Cipher, tandis que c’est John Cena qui a été choisi pour incarner Jakob. Enfin, comme l’a révélé la bande-annonce du film, chose beaucoup plus surprenante quand on connaît son sort dans Tokyo Drift, on retrouvera aussi Sung Kang dans la peau de Han.

John Cena promet des réponses aux questions

Au cours de son apparition dans le Tonight Show de Jimmy Fallon, John Cena, l’interprète du nouvel antagoniste et frère de Dom dans Fast & Furious 9, a donné des informations sur le film. S’exprimant d’abord sur les scènes d’action que l’on pourra y voir, il a tenu à mettre en avant l’histoire qui y est développée :

Tout le monde sait que Fast and Furious va impressionner en termes de scènes d’action. Ce que j’adore sur Fast 9 est que les gens vont le voir participer à l’héritage de la saga. Ce n’est pas tellement ‘Qu’est-ce que Fast va faire en terme d’action’, c’est de l’action qui vous tient en haleine, mais surtout une histoire.

Cena a ensuite évoqué les questions posées dans les précédents films de la saga, et qui n’ont pas encore trouvé leurs réponses. Parmi elles, le retour de Sung Kang dans la franchise Fast & Furious est au centre de toutes les interrogations de la part des fans depuis la sortie de la bande-annonce du film, au début de l'année. Et l’acteur a promis que celle-ci ainsi que d’autres trouveraient leurs réponses dans Fast & Furious 9 :

Si vous êtes un fan de la franchise, vous aurez des réponses à des questions, et d’autres questions qu’on pourra développer, c’est un autre point d’appui pour l’histoire. C’est ce que j’adore.

Il faudra attendre mai 2021 (si le film n’est pas une nouvelle fois repoussé) pour voir ce que les scénaristes de Fast & Furious 9 ont prévu pour expliquer le retour de Han. Ce retour pourrait en tout cas servir de rédemption pour le personnage de Shaw, transformé en allié de la bande de Dom depuis le huitième film alors qu’il était censé avoir tué le personnage joué par Sung Kang.