Fast and Furious 9 : Sung Kang (Han) évoque son retour et se dévoile dans une première image

C'est une des attentes les plus fortes autour de la prochaine sortie de "Fast and Furious 9" : le retour de Han (Sung Kang), personnage tué dans "Tokyo Drift" mais membre à part entière d'une famille à laquelle il manque. On le découvre maintenant dans une première image, et au travers de quelques mots de son interprète sur cet incroyable retour.

Fast and Furious 9 : la fureur bientôt de retour

La franchise Fast & Furious sera a priori de retour sur nos écrans le 14 juillet 2021, avec son neuvième opus F9, longtemps repoussé. On s'attend à une orgie furieuse de cascades et d'action off limits, spécialité de la franchise qui se soucie du réalisme de ses situations comme de sa première paire de jantes chromées. On sait déjà qu'un grand moment est prévu, avec le retour de Han Lue ! Celui-ci est mort depuis son "accident" dans Tokyo Drift, un événement à requalifier en meurtre depuis qu'on a appris dans la fin du Fast & Furious 6 que Deckard Shaw (Jason Statham) en était le coupable. Une timeline particulière est en place pour cette série de films, où le quatrième, cinquième et sixième opus se passent avant les événements de l'opus Tokyo Drift. Quatre films qui ont permis à l'acteur de s'imposer dans le rôle et de se rendre indispensable.

L'acteur Sung Kang fera donc son retour au casting et dans la famille FF à l'occasion du neuvième film. Celui-ci s'est entretenu avec Empire, qui l'a questionné sur son mystérieux retour et a eu l'exclusivité d'une première image qui promet de l'intensité.

Han (Sung Kang) - Fast and Furious 9 ©Universal Pictures International France

Sung Kang heureux et reconnaissant

Voulu par le réalisateur et producteur Justin Lin, dont c'est la cinquième réalisation Fast and Furious, le retour garde ses explications secrètes. Et l'acteur ne s'est logiquement pas prononcé sur celles-ci. Mais il a témoigné de son enthousiasme et aussi d'une joyeuse forme d'incrédulité :

C'est une expérience unique dans une vie, toute cette aventure Fast and Furious. Comment peut-on mourir plusieurs fois et revenir encore et encore ? Franchement, disons-le... C'est complètement fou.

Sung Kang a aussi réagi au mouvement #JusticeForHan, une demande des fans qui ne laissent pas vraiment passer le fait que son meurtrier Deckard Shaw soit maintenant du côté des bons et un allié de la famille historique. Malheureusement, Jason Statham n'étant pas au casting du prochain film, il n'y aura pas de confrontation entre les deux personnages. Il faudra donc attendre pour que justice soit rendue à Han... Mais l'acteur s'est en tout cas dit touché de l'engouement autour de ce mouvement, témoignage à ses yeux d'une reconnaissance de son travail.

Toute cette histoire de #JusticeForHan, ça m'a fait penser "wow, il y a vraiment des gens qui ont apprécié mon travail en tant qu'acteur". Et dans mon expérience hollywoodienne, en tant qu'Asio-Américain, quand c'est difficile, je peux me dire "wow, il y a vraiment des gens tout autour du monde qui aiment ce que j'ai fait avec ce personnage."

Il y a fort à parier que son retour sera particulièrement émouvant. Une sensation qui devient centrale dans cet univers depuis la disparition tragique en novembre 2013 de Paul Walker, figure historique de la franchise, et l'hommage qui lui est rendu dans Fast and Furious 7. Histoire de voleurs de haut vol et de grosses cylindrées, Fast and Furious est en effet aussi - voire surtout - une histoire de famille de personnages et d'acteurs.