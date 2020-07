Fast and Furious 9 : un acteur tease un passage dans l'espace

La saga "Fast and Furious" est devenue une référence dans le cinéma d'action par la surenchère permanente de ses cascades. Beaucoup de choses ont été faites depuis le début, comment continuer à relever le niveau ? L'espace pourrait se révéler être un terrain de jeu atypique...

Fast and Furious : direction l'espace ?

À l'heure où le cinéma d'action est dans une dynamique de surenchère, la saga Fast and Furious doit tenir son rang. Le neuvième épisode, qui a été reporté au 31 mars 2021 à cause de la crise sanitaire, devrait encore nous fournir de quoi nous amuser. Le scénario n'est pas encore clairement dévoilé, il devrait concerner Mia (la sœur de Dom et la femme de Brian) ainsi que son fils. La famille F&F sera presque au complet, avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang et Charlize Theron. Dwayne Johnson et Jason Statham ne seront pas là mais on a bon espoir de les revoir pour l'épisode 10. En attendant, Fast & Furious 9 pourrait nous propulser dans l'espace ! Lors d'un passage dans The Jess Cagle Show, Ludacris vient peut-être d'avouer que le prochain épisode allait nous transporter dans l'espace. Lorsque le sujet arrive dans la discussion, l'acteur a répondu ainsi :

Vous venez de dire quelque chose de très important. Je vais dire que vous avez de l'intuition, parce que vous venez de dire un truc de vrai, mais je ne vais pas vous dire quoi.

L'espace, vraiment ?

Vu le timing de l'intervention, tout porte à croire qu'il veut effectivement parler de l'espace. On imagine que, si c'est le cas, le secret doit être préservé à tout prix pour créer la surprise lors de la sortie. Dans les bandes-annonces de Fast and Furious 9, rien n'est allé dans ce sens mais ce n'est pas la première fois que le sujet est évoqué. Le scénariste Chris Morgan a déjà répondu plusieurs fois (en 2017, en 2019) à des questions de la sorte en avouant que l'idée n'était pas à jeter. Mais comment réussir une telle prouesse sans paraître ridicule ? En restant un peu cohérent par rapport à la saga, la méchante Cypher pourrait avoir un plan très élaboré qui contient un satellite ou quelque chose en orbite. Après, rien ne dit qu'un des héros va enfiler un tenue de cosmonaute pour s'aventurer dans l'espace. C'est peut-être un premier pas pour que le dixième épisode - qui doit normalement être le dernier de la saga - grimpe d'un cran dans la surenchère et développe comme il se doit ce terrain de jeu dément qu'est l'espace. On a le droit de rêver, non ?