Fast and Furious 9 : un nouveau trailer délirant pour le film avec Vin Diesel

"Fast and Furious 9" s'offre de nouvelles images à couper le souffle dans un trailer dévoilé lors du Super Bowl. Le film sortira, on l'espère, en France le 26 mai.

Fast & Furious 9 : la saga qui carbure

La saga Fast and Furious en a fait du chemin depuis son lancement en 2001. Si on pouvait y voir au départ une ode au tuning et aux belles voitures, elle ressemble plus aujourd'hui à un hybride entre James Bond et Ocean's Eleven. Fast & Furious 9, comme tous ses copains victimes de l'épidémie de la Covid, n'en finit pourtant plus d'être repoussé.

On y retrouvera les personnages là où on les avait laissés à la fin du huitième épisode. Dom (Vin Diesel) coule des jours heureux à la campagne en compagnie de Letti (Michelle Rodriguez) et du petit Brian. Il est rangé des voitures et, s'il doit se salir les mains, c'est pour réparer son tracteur. Il va pourtant revenir dans le cambouis quand un nouveau danger fait son apparition. Cet ennemi a un air de famille puisqu'il s'agit de son frère, Jakob (John Cena).

Un peu moins dans le droit chemin que Dom, il est connu pour être un des assassins les plus efficaces au monde. En plus de ses aptitudes mortelles, il s'avère être un pilote aux qualités exceptionnelles. On ne connaît pas encore vraiment l'intrigue de ce nouveau Fast and Furious mais on sait que l'apparition de cet électron libre et démoniaque va sortir la famille rapide et furieuse de sa semi-retraite.

Fast and Furious 9 © Universal Pictures International France

Le scénario promet un vrai tour du monde puisque nous irons de Londres, Tokyo, en passant par l'Amérique centrale, Édimbourg et l'Azerbaïdjan.

Le film voit également le retour à la réalisation de Justin Lin, qui avait mis en scène tous les films du 2 au 6. On sait depuis quelques mois que la saga aura droit à deux nouveaux épisodes et qu'elle s'arrêtera donc avec le onzième. En attendant, nous avons eu l'occasion de découvrir un trailer époustouflant fort en images inédites du numéro 9.



Toujours plus fou

Cette nouvelle bande-annonce (en une d'article) de Fast and Furious 9 ne dure peut-être que 30 secondes, mais elle en met plein la vue ! Elle commence doucement, avec les personnages de Tej (Ludacris), Roman (Tyrese Gibson) et Ramsey (Nathalie Emmanuel) qui discutent calmement dans un jardin. Tous les amis sont réunis autour d'une table pour partager un repas. Même Han (Sung Kang) est avec eux. Mais ce moment de contemplation ne dure pas bien longtemps. On ressort rapidement les motos et les voitures du garage, et tout le monde repart à l'aventure !

Jakob fronce à peine les sourcils alors qu'un carambolage de voitures de police monstrueux sème la panique. Magdalene Shaw (Helen Mirren) s'amuse à faire un tête-à-queue alors que Cipher (Charlize Theron) se fend d'un clin d’œil. La grande méchante de l'épisode précédent va-t-elle se joindre à la bande pour combattre un ennemi commun en la personne de Jakob ? Tout est possible.

Fast and Furious 9 © Universal Pictures International France

Mais si l'on ne doit vraiment retenir qu'une seule scène de ce feu d'artifice, ce sera celle qui conclut la bande-annonce. On y voit en effet une voiture traverser de part en part les vitrines d'un magasin pour aller s'encastrer bien au chaud dans une semi-remorque. Comme un oiseau qui reviendrait dans son nid. Hallucinant !

Fast and Furious 9 est toujours prévu pour une sortie française le 26 mai 2021.