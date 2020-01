Fast and Furious 9 : un premier teaser tout en finesse

Vous avez aimé ? Partagez :

Le neuvième volet de la saga « Fast and Furious » dévoile son tout premier teaser. Des images qui donnent un aperçu de la vie de Dom (Vin Diesel) avec sa nouvelle famille : Letty (Michelle Rodriguez) et son fils Brian.

Les temps ont bien changé depuis les courses de voitures clandestines initiées en 2001. Dominic Torretto semble avoir pris une retraite bien méritée aux côtés de sa compagne de toujours : Letty. Ce premier aperçu de Fast & Furious 9 donne un aperçu de sa nouvelle vie de père, avec le jeune enfant Brian, qu’il a eu avec Elena Neves. Mais les problèmes ne sont jamais loin, puisque Letty donne au petit Brian son précieux collier en lui chuchotant ces mots : « C’est pour te protéger de ce qui va arriver ». Ainsi, le danger s’annonce très rapidement dans la Fast Saga.

La saga change de nom

Un nouvel opus qui permettra de développer la facette récemment acquise de Dom en tant que figure paternelle, en attendant bien sur de nouvelles courses explosives. Ce court teaser est aussi l’occasion d’annoncer la sortie de la bande annonce ce vendredi 31 janvier.

Fast & Furious 9 reprend logiquement après les événements du précédent opus, laissant au couple un repos bien mérité. L’intrigue du long-métrage est encore tenue secrète mais devrait être révélée dès la bande-annonce vendredi. Cipher, le personnage de Charlize Theron devrait comploter dans le dos de la Fast Family en attendant sa revanche.

Ce nouvel opus est dirigé par Justin Lin qui revient dans la saga pour la première fois depuis Fast and Furious 6. Ce nouvel épisode devrait choisir une approche moins explosive que Fast and Furious 8, et surtout que Hobbs & Shaw, qui ont souffert des moqueries des spectateurs face à ce trop plein de surenchère pyrotechnique. Fast 9 promet de se concentrer davantage sur ses personnages et leur développement.

Ce premier teaser est également l’occasion de voir la franchise renommée. Outre un titre sobrement intitulé F9, le logo est suivit d’un court slogan : The Fast Saga. Il s’agit de la nouvelle dénomination pour caractériser cette fameuse saga. Côté casting outre les retours évidents de Vin Diesel et Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Charlize Theron et Helen Mirren reprennent également leur rôle. Enfin, du côté des petits nouveaux il faut noter l’entrée en scène de John Cena et de Michael Rooker. Sortie prévue pour le 20 mai 2020.