Fast and Furious 9 : une nouvelle bande-annonce folle vient de sortir

Sans cesse repoussé, "Fast and Furious 9" continue sa campagne promotionnelle avec une nouvelle bande-annonce qui va ravir les amateurs de la saga. Le film s'annonce avec toujours plus de folles phases d'action et pourrait égayer notre été avec une date de sortie fixée en juillet.

Fast and Furious, acte 9

On ne présente plus la saga Fast and Furious qui se développe à Hollywood depuis maintenant 20 ans. Un exemple de longévité qui continue de rassembler des spectateurs par centaines de millions à travers le monde. Le score au box-office du huitième opus atteste de la forme éclatante dans laquelle se trouve la marque : 1,2 milliard de dollars. C'est tout logiquement que la suite est attendue de pied ferme même si elle est piégée dans une boucle infernale où les reports s'enchaînent. Un tel produit calibré pour tout casser dans les salles ne peut arriver que dans des conditions optimales. C'est-à-dire quand la plupart des pays seront aptes à faire fonctionner leurs cinémas. Ce n'est pas encore le cas sur le très court terme, ce qui explique le dernier report en date. On attend désormais Fast and Furious 9 au 14 juillet et gageons que, cette fois, ça sera la bonne !

Fast and Furious 9 ©Universal Pictures International France

Duel fratricide

Le vétéran de la franchise, Justin Lin, a encore une fois emballé cet épisode qui continuera de mettre les scène les figures connues par le public. Vin Diesel, évidemment, ainsi que Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren et même Sung Kang, de retour à la surprise générale en Han. L'ajout de taille au casting se nomme John Cena, que l'on découvrira dans la peau de Jakob, le frangin de Dom. Enrôlé par la méchante Cypher après les événements du huitième film, ce nouveau personnage va vouloir s'en prendre à son frère, à qui il reproche de lui avoir tourné le dos.

Vous attendez de l'action de Fast and Furious 9 ? Vous allez en avoir pour votre argent ! La nouvelle bande-annonce met le pied au plancher et détonne dans tous les sens. Durant les premières secondes, c'est la description d'un monde joyeux qui est fait, avec un barbecue, des sourires et un Vin Diesel serein. Puis ensuite tout s'envenime ! Les cascades ont toujours l'air aussi folles et on a déjà hâte d'assister en intégralité à ce spectacle débridé, à l'image de cette scène dans le ciel qui ponctue la bande-annonce.