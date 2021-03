Fast and Furious 9 : Vin Diesel a engagé son fils dans le film

La famille est importante dans la saga "Fast and Furious" et la star Vin Diesel y tient aussi fortement. En plus de retrouver celle de substitution sur le tournage du neuvième épisode, il a pu inclure son propre fils au casting. Découvrez quel rôle Vincent Sinclair tient dans le film.

Fast and Furious : le fils de Vin Diesel entre dans la famille

Vin Diesel ne rate aucune occasion de nous rappeler que la famille est le coeur de Fast and Furious. On doit reconnaître qu'il a su constituer une belle bande autour de lui et que le public la porte dans son coeur. Si on veut voir les nouveaux films pour le spectacle qu'ils proposent, on attend aussi de voir comment les personnages évoluent.

Dans le neuvième opus, désormais prévu le 30 juin prochain, les habitués Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris et Helen Mirren sont de retour. Sung Kang signera aussi un come-back attendu, mais pas de Dwayne Johnson ni de Jason Statham. La recrue phare de cet épisode sera John Cena, enrôlé pour jouer Jakob Torreto, le frère de Dom. Nous devrions ainsi en apprendre plus sur la famille de sang du héros. Notamment via l'utilisation de flashbacks. C'est ce qu'indique une toute nouvelle information au sujet du casting.

TMZ révèle que Vin Diesel a engagé son fils, Vincent Sinclair, pour une apparition dans Fast and Furious 9. Le jeune garçon d'à peine 10 ans devrait incarner Dom durant son enfance. Ceci n'est pas encore confirmé mais cette éventualité tombe sous le sens, même si on rappelle qu'Alex McGee en a déjà fait de même dans Fast and Furious 7. Vincent était trop petit à cette époque pour prendre le rôle.

L'apparition de Jakob sera l'élément déclencheur qui permettra à la franchise d'aller fouiner dans le passé de Dom. Bien qu'on ne sache pas encore si cette partie prendra beaucoup de temps dans le montage ou sera très brève.

Pour Vincent Sinclair, il n'y a évidemment pas meilleur contexte pour faire ses premiers pas devant la caméra et marcher sur les traces de son père. Fast and Furious 9 sera sa première expérience au cinéma et peut-être l'élément déclencheur pour se lancer dans une carrière d'acteur à son tour. Ses prises de vues ont eu lieu en 2019 lorsqu'il avait encore 9 ans et TMZ précise même son salaire : 1005 dollars la journée.