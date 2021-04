Fast and Furious 9 : Vin Diesel dévoile quelques images inédites du film

Le comédien Vin Diesel vient de dévoiler quelques images inédites de « Fast and Furious 9 ». Accompagnée d'un petit message à l'égard de ses fans, cette nouvelle vidéo révèle notamment une voiture fusée intrigante et explosive.

Fast and Furious 9 : nouveau tour de piste

Fast and Furious 9, attendu le 14 juillet prochain dans les salles de cinéma, marque le retour de Justin Lin derrière la caméra. Réalisateur phare de la franchise, il a déjà mis en scène Fast and Furious : Tokyo Drift, Fast and Furious 4, Fast and Furious 5 et Fast & Furious 6. Après une petite absence, le revoilà aux manettes. C'est lui qui va également se charger de la mise en scène des deux prochains opus.

Fast and Furious 9 ©Universal Pictures

Au vu des premières images, Fast and Furious 9 promet d'être explosif. La première (longue) bande-annonce semble prédire une grosse dose d'action, et le retour de la plupart des personnages centraux de la licence. Ce neuvième volet va en effet réunir un casting hallucinant notamment composé de Vin Diesel (évidemment), de Michelle Rodriguez, de Tyrese Gibson, de Ludacris, d'Helen Mirren, de Kurt Russell, de Michael Rooker ou encore de Charlize Theron. À noter également le retour de Sung Kang dans la peau de Han, qu'on pensait décédé. Il faut également souligner les absences de Dwayne Johnson et de Jason Statham pourtant devenus des piliers de la franchise lors des derniers opus. Quant à John Cena, il va incarner le frère de Dom, revenu le hanter.

De nouvelles images inédites

Vin Diesel vient de publier une courte vidéo pour accueillir les fans dans les salles de cinéma. Tandis qu'aux États-Unis, les cinémas ont rouvert, Vin Diesel tente de convaincre ses spectateurs d'aller voir Fast and Furious 9 (quand il sera sorti). En plus d'un joli petit pitch sur les bienfaits du cinéma, et sur les bonnes raisons d'aller voir F9, la vidéo dévoile quelques images inédites du film. Un nouveau teaser qui révèle notamment la présence d'une voiture fusée inattendue.

Fast and Furious 9 ©Universal Pictures

Ça fait maintenant 20 ans que la saga Fast and Furious se crée une solide base de fans. 20 ans que Vin Disel joue des mécaniques au volant de ses voitures de sports. 20 années ponctuées par 9 films principaux, un spin-off et une série animée. Et Universal ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque les productions de Fast and Furious 10 et 11 sont déjà confirmées. En attendant on vous laisse avec ces images (en une d'article), avant de se retrouver prochainement au cinéma.