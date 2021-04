Fast and Furious : Justin Lin parle du retour de Hobbs et Shaw

Justin Lin, le réalisateur de « Fast and Furious 9 », parle du retour potentiel de Hobbs et Shaw dans les futurs opus de la franchise. Les deux personnages sont toujours dans l'univers et pourraient donc avoir à nouveau un film qui leur est dédié.

Fast and Furious : cette grande famille

Justin Lin est un réalisateur récurrent de la licence Fast and Furious. Il a en effet mis en scène plusieurs opus, à savoir Fast & Furious : Tokyo Drift, Fast and Furious 4, Fast and Furious 5, Fast & Furious 6, Fast and Furious 7 et le petit dernier Fast and Furious 9. On peut dire qu’il est un habitué des grosses cylindrées. Il devrait logiquement mettre en scène les futurs volets de la saga.

Fast and Furious 7 ©Universal Pictures

C’est d’ailleurs lui qui a introduit les personnages de Hobbs et Shaw. Le premier, incarné par Dwayne Johnson a fait sa première apparition dans Fast and Furious 5, tandis que le second, campé par Jason Statham a été présenté dans Fast and Furious 6. Les deux personnages ont rapidement séduit les spectateurs, à tel point qu’ils ont eu leur propre aventure sans Vin Diesel, Fast and Furious : Hobbs and Shaw. Une décision qui n’a d’ailleurs pas plu à la star de la licence qui a exigé que les deux comédiens n’apparaissent pas dans Fast and Furious 9.

Justin Lin tease le retour de Hobbs et Shaw

Normalement, la franchise Fast and Furious devrait s’arrêter à l’épisode 11. Mais Universal va potentiellement développer d’autres spin-offs de la saga, et certainement offrir d’autres films à Hobbs et Shaw. Les fans ont notamment voulu savoir si le duo allait prochainement revenir. Justin Lin, qui supervise les trois derniers films de la franchise, a déclaré à Deadline que Hobbs et Shaw font toujours partis de la famille Fast and Furious :

Je ne les ai jamais vraiment considérés comme partis. Pour moi, ils sont toujours dans cet univers. Ils font partie de cette famille. Quoi que nous fassions, chaque fois que nous parlons du prochain chapitre, je n'ai jamais l'impression d’avoir des restrictions. Alors que nous nous approchons du dernier chapitre de la saga, je serais ravi de revoir n'importe quel personnage, dans n'importe quelle situation, prêt à l’action.

Fast and Furious : Hobbs & Shaw ©Universal Pictures

Ainsi, le cinéaste ne semble pas avoir d’informations précises sur le retour de Hobbs et Shaw. Il ne sait même pas si les deux protagonistes reviendront dans la saga Fast and Furious ou dans un nouveau film Hobbs & Shaw. Pour revoir Dwayne Johnson dans la saga principale, il faudrait déjà que le comédien se réconcilie avec Vin Diesel. Mais le réalisateur demeure visiblement plutôt optimiste concernant le come-back des deux grosses brutes de l’univers Fast and Furious. Et c'est une bonne nouvelle !