Fast and Furious : la fille de Paul Walker dans les prochains films ?

Lors d'une interview donnée à E! News la question de savoir si Meadow Walker, fille du regretté Paul Walker, pouvait intégrer la saga "Fast and Furious" a été posée à Vin Diesel. L'acteur et producteur de la franchise a hésité avant d'apporter une réponse qui laisse rêveur.

Le 30 novembre 2013, Paul Walker perdait la vie dans un tragique accident de voiture dans les environs de Los Angeles, en plein tournage de Furious 7. Le choc est immense, les circonstances dessinant une terrible ironie avec le rôle et les films qui l'auront rendu célèbre : celui de Brian O'Conner, rôle fondateur avec celui de Dominic Toretto de la saga Fast and Furious. Cet événement fait entièrement partie de la légende Fast and Furious, et un très bel hommage lui a été rendu à la fin de Furious 7.

Vin Diesel et Paul Walker ©People

Si on le voit s'éloigner et symboliquement tirer sa révérence, Vin Diesel tient à honorer de manière permanente son héritage, et maintient que le personnage restera toujours présent, d'une manière ou d'une autre, dans les aventures de la famille. Après l'utilisation de ses frères Cody et Caleb pour finir Furious 7, c'est cette fois au tour de sa fille Meadow, mannequin de son état, de peut-être poursuivre l'héritage de Paul Walker.

Vin Diesel : "je n'exclus rien"

L'histoire de Vin Diesel et Paul Walker est une histoire professionnelle mais aussi celle d'une amitié indéfectible. Vin diesel est le parrain de sa fille Meadow, et celle-ci pourrait donc, selon les dires de Vin Diesel, rejoindre la famille Fast and Furious dans les prochaines productions. C'est une hypothèse qu'il a souligné ne pas exclure lors d'une interview donnée à E! News :

Je n'exclue rien. Je peux dire... sans vous donner les secrets de "Fast 10", disons que tout est possible.

À 22 ans, Meadow Walker est un mannequin et une star d'instagram avec plus de 2,6 millions d'abonnés. Si elle devait rejoindre la famille Fast and Furious à l'écran, ce serait alors ses premiers pas dans le monde du cinéma, mais avec un parrain tel que Vin Diesel et dans une saga où le nom "Walker" est légendaire, son casting serait évidemment idéal. Affaire à suivre !