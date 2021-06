Fast and Furious : le casting évoque un spin-off féminin

Tandis que « Fast and Furious 9 » sort dans quelques semaines, la promotion du film s’intensifie. Une partie du casting, lors d’une récente interview, a abordé l’idée de faire un « Fast and Furious » entièrement féminin.

Fast and Furious 9 : les grosses voitures vont bientôt revenir

Initialement, Fast and Furious 9 devait sortir à l’été 2020. Mais à cause de la pandémie de COVID-19, le long-métrage a été reporté au 14 juillet prochain. Ce neuvième épisode ramène une grande partie du casting. Vin Diesel est évidemment de retour dans la peau de Dominic Toretto, accompagné de ses fidèles associés : Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris et Jordana Brewster. Le reste de la distribution se compose notamment de Charlize Theron, Kurt Russell, Helen Mirren et du petit nouveau John Cena dans la peau du frère de Dominic Toretto. Côté réalisation, c’est Justin Lin, le metteur en scène phare de la franchise, qui revient aux manettes.

Un film 100% féminin ?

Lors d’un entretien vidéo organisé par Jess Cagle et Julia Cunningham, une partie du casting de Fast and Furious 9 a répondu à quelques questions. Il y avait notamment Jordana Brewster, Ludacris et Tyrese Gibson qui ont abordé l’idée de faire un Fast and Furious entièrement avec des filles. Ludacris a trouvé cette idée excellente, affirmant que « les femmes ont besoin de ce spin-off » et qu'elles « le méritent ». Jordana Brewster a elle-même développé le sujet :

Ce serait génial, j'ai entendu ces rumeurs. Oui, je pense que ce serait incroyable. Pensez à toutes les personnes que nous pourrions ramener, Eva Mendes, Helen Mirren, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel et Michelle Rodriguez. Ce serait vraiment, vraiment cool. Je ne peux pas parler des discussions mais je pense que ce serait génial alors croisons les doigts.

Letty (Michelle Rodriguez) - Fast and Furious ©Universal Pictures

C’est vrai que l’idée d’un spin-off féminin n’est pas idiote. Les reboots ou spin-offs centrés sur des filles sont à la mode en ce moment à Hollywood. Après le S.O.S. Fantômes de Paul Feig et le Ocean’s 8 porté par Sandra Bullock, un tel projet pour Fast and Furious aurait totalement sa place. Ce n’est d’ailleurs pas le seul projet féminin dérivé d’une franchise dominée par la testostérone à avoir été évoqué. Sylvester Stallone devait, pendant un temps, produire un Expendables féminin. Mais le projet semble pour le moment à l’arrêt. À l’heure actuelle, aucun spin-off féminin de FF n’a été officialisé par Universal Pictures. Mais le projet doit être en latence dans les tiroirs de la firme, attendant le bon moment pour être produit.

En attendant, rendez-vous le 14 juillet pour découvrir Fast and Furious 9.