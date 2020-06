Fast and Furious : les enfants de Vin Diesel et de Paul Walker réunis pour une photo touchante

La saga " Fast and Furious" met toujours en avant la notion de famille, que ce soit dans ses intrigues comme en dehors des plateaux. Une très belle photo prolonge cet état d'esprit en réunissant la fille du regretté Paul Walker aux côtés de ceux de Vin Diesel.

Fast and Furious, c'est la famille

"Famille, toujours". Ces deux mots font office de légende de la dernière photo postée par Meadow Walker sur son compte Instagram. La jeune femme de 21 ans est la fille de Paul Walker, acteur phare de la franchise Fast and Furious, qui a malheureusement disparu en novembre 2013 lors d'un terrible accident de voiture. Un drame que les fans n'ont pas oublié et l'esprit du personnage de Brian O'Conner qu'il campait dans les films continue de planer sur les derniers épisodes. La photo présente donc Meadow, au centre, qui est accompagnée des trois enfants de Vin Diesel, la star de Fast and Furious et ami intime de Paul Walker. Sa petite dernière (à droite) a été prénommée Pauline justement pour rendre hommage à cet ami parti trop tôt. Au centre, le petit Vincent est accompagné d'Hania (à gauche), la plus vieille de la fratrie. Comme leurs parents respectifs, ces enfants prolongent ce lien familial qui est né grâce à la saga.

Fast and Furious 9 pour 2021

Fast and Furious 9 va continuer de perpétuer la tradition, en mettant en avant la famille Fast and Furious avec Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang et le retour de la méchante Charlize Theron. Un nouveau rejoint les rangs en la personne de John Cena, dont le rôle reste à définir. Et puisqu'on parlait de Brian O'Conner, il sera un peu présent dans ce neuvième opus (l'avant-dernier, normalement) puisque sa femme, Mia (la soeur de Dominic Toretto) sera dans l'intrigue, tout comme son fils, le petit Baby Brian. Tonton Dom va essayer de le protéger, sans qu'on ne sache encore tous les contours du scénario. Dwayne Johnson et Jason Statham seront, eux, malheureusement absents des festivités mais un retour lors du final de la saga n'est pas à exclure.

Repoussé à cause du coronavirus, Fast and Furious 9 ne sortira pas cette année. Des mois supplémentaires d'attente seront nécessaires, son point de chute est désormais défini chez nous le 31 mars 2021.