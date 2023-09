Fast and Furious : les sommes folles gagnées par Vin Diesel

Acteur principal et producteur de la saga "Fast and Furious", Vin Diesel n'a pas gagné d'Oscar ou de reconnaissance critique particulière en incarnant "Dom" Toretto. En revanche, il a gagné un sacré paquet de pognon.

Gros moteurs...

En 2001, alors qu'il tourne Fast and Furious avec Paul Walker, Jordana Brewster et Michelle Rodriguez, Vin Diesel n'imaginait sûrement pas que ce "petit" film de tuning lancerait une saga à la popularité planétaire et multi-milliardaire en recettes au box-office. 22 ans plus tard, avec dix longs-métrages supplémentaires - dont un spin-off -, la franchise Fast and Furious a fait de son casting original des superstars aux comptes en banque bien remplis. Et c'est tout particulièrement le cas pour Vin Diesel, acteur principal et producteur depuis le quatrième opus des productions Fast and Furious.

Fast and Furious 6 ©Universal Pictures

... et gros sous

À ce jour, la fortune personnelle de Vin Diesel est estimée à 225 millions de dollars. Il la doit en grande partie aux revenus qu'il a tirés des films Fast and Furious, qui s'élèvent au moins à 124 millions de dollars, et se décomposent comme suit.

Fast and Furious (2001) : 2 millions de dollars

Fast and Furious: Tokyo Drift (2006) : pour son retour dans la saga, après avoir fait l'impasse sur 2 Fast 2 Furious, il fait un très bref caméo. Il n'est pas payé en dollars pour sa participation, mais obtient en échange les droits de la franchise Les Chroniques de Riddick .

. Fast and Furious 4 (2009) : non communiqué

Fast Five (2011) : 15 millions de dollars

Fast and Furious 6 (2013) : non communiqué

Furious 7 (2015) : 47 millions de dollars

Fast and Furious 8 (2017) : 20 millions de dollars

Fast and Furious 9 (2021) : 20 millions de dollars

Fast and Furious 10 (2023) : 20 millions de dollars

124 millions de dollars encaissés, au moins. Au moins, parce que les revenus de Vin Diesel pour Fast and Furious 4 et Fast and Furious 6 restent inconnus. Mais il est ainsi raisonnable d'imaginer que, pour Fast and Furious 4, son cachet devait être supérieur à 10 millions de dollars. En effet, les studios Universal Pictures étaient prêts à payer l'acteur 20 millions de dollars pour le deuxième film - qu'il a refusé de faire -, et il en a gagné 15 pour le cinquième film. Quant à Fast and Furious 6, après un cinquième opus qui avait rapporté 626 millions de dollars au box-office mondial, il est aussi raisonnable de penser que son cachet a pu s'établir aux alentours des 20 millions de dollars.