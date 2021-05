Fast and Furious : Michelle Rodriguez a totalement modifié l'écriture de son personnage

La comédienne Michelle Rodriguez revient sur le tournage du premier « Fast and Furious ». Selon elle, sans son intervention, le personnage de Letty aurait ressemblé à autre chose.

Fast and Furious : un film masculinisme

En 2001, Rob Cohen signe le premier opus d’une licence qui continue encore aujourd’hui d’exploser le box-office : Fast and Furious. À l’époque, il présente au public des personnages voués à devenir culte, avec notamment un trio de base composé de Paul Walker, de Vin Diesel et de Michelle Rodriguez dans la peau de Letty. Le film reçoit un accueil mitigé mais fait un carton au box-office avec plus de 207 millions de dollars de recettes pour un budget de 38 millions. Il n’en fallait pas plus pour que Universal Pictures se lance dans la production d’une saga dont le neuvième volet sort cet été.

Michelle Rodriguez a changé l’écriture de son personnage

Ne nous le cachons pas, Fast and Furious a toujours été orienté pour un public masculin. Au tout début, il n’y avait que le personnage de Michelle Rodriguez pour faire pencher la balance. Avant que d’autres personnages féminins campés par Gal Gadot ou Charlize Theron ne débarquent dans la saga, Letty était la seule protagoniste à représenter la gent féminine. Et encore, sans l’intervention de Michelle Rodriguez, Letty aurait été beaucoup moins impactant, comme le raconte Jordana Brewster, l’interprète de Mia Toretto au micro de Entertainment weekly :

Quand Michelle a lu son rôle, elle a dit : « Non, je ne jouerais pas ça ». Et puis elle l'a complètement changé. Elle est passée d'une petite amie de trophée à ce personnage vraiment indépendant.

Letty (Michelle Rodriguez) - Fast and Furious ©Universal Pictures

Selon Michelle Rodriguez elle-même, dans la première version du scénario de Fast and Furious, Letty ne servait que de remplissage. Elle n'était qu'un simple objet féminin à l’identité uniquement physique, comme faire-valoir des personnages masculins. Heureusement, les scénaristes ont écouté les recommandations de Michelle Rodriguez et ont modifié le caractère de l’héroïne. Comme elle le précise elle-même :

Ils se sont rendus compte que la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Vous ne vous contentez pas d'avoir un mec parce qu'il est sexy. Il y a une hiérarchie là-bas. Pour que ça reste réel, je devais les éduquer : "Je sais que vous aimez Hollywood et tout ça. Mais si tu veux que ce soit réaliste, c'est comme ça que ça marche. Je ne vais pas être une salope devant des millions de personnes, donc tu vas me perdre si tu ne changes pas ça". Et ils l'ont compris.

L'insistance de la comédienne a finalement porté ses fruits. À chaque nouveau film de la franchise, Letty est devenue de plus en plus importante. Le personnage de Michelle Rodriguez est un membre central de la licence, et reviendra d’ailleurs dans Fast and Furious 9, attendu pour le 14 juillet 2021.