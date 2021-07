Fast and Furious : Paul Walker a sauvé le personnage de Tyrese Gibson

La grande famille "Fast and Furious" a mis du temps avant de se stabiliser. Tyrese Gibson, apparu dans "2 Fast 2 Furious" a notamment disparu de la circulation pendant deux films. L'acteur explique comment Paul Walker a sauvé son personnage.

Quand Tyrese Gibson remplaçait Vin Diesel

S'il s'accapare aujourd'hui le plus gros de l'attention, on oublie souvent que Vin Diesel avait quitté le navire Fast and Furious dès le second épisode. Au début des années 2000, l'acteur ne veut pas revenir devant la caméra en Dom Toretto. Paul Walker, lui, était plus que partant pour continuer. Afin de remplacer son compère, le personnage de Roman Pearce est introduit. Il s'agit d'un ami d'enfance de Brian, qui retombe sur ce dernier lors d'une course. Les deux vont coopérer pour arrêter le méchant Verone. Le rôle est alors confié à Tyrese Gibson.

Dès le film suivant, Tokyo Rift, il disparaît de la circulation et Vin Diesel n'est pas non plus impliqué. Ce dernier fera son retour dans Fast and Furious 4 et il faudra attendre le 5 pour que Tyrese Gibson retrouve sa place. Depuis, il a participé à tous les volets, y compris Fast & Furious 9 actuellement au cinéma.

Roman Pearce, un personnage sauvé par Paul Walker

Lors d'un passage dans le podcast EW's Binge (via CinemaBlend), Tyrese Gibson explique qu'il doit son retour dans la saga à Paul Walker. Sans la pression de l'ancienne star des films, il ne serait actuellement pas au générique du neuvième. On apprend ainsi que l'interprète de Brian n'a pas arrêté de bassiner les producteurs et les différents réalisateurs pour faire en sorte que Roman Pearce figure dans les scénarios. Ce n'est qu'à partir de Fast and Furious 5 que ses efforts ont payé.

Pendant près de trois films, il n'arrêtait pas de mendier et de plaider, d'essayer de parler au studio, aux réalisateurs et à Vin : "Nous devons récupérer Tyrese." Je suis finalement revenu pour le cinquième film, et c'était un combat. Je pense qu'il y avait des choses dites et d'autres non autour de Roman Pearce, et pour savoir où il allait trouver sa place. Et je pense qu'après avoir passé du temps avec Vin avant de faire le 5, il s'est rendu compte que j'étais plus un atout.

Convaincre Vin Diesel est devenu la clé pour se faire une place dans la saga. L'acteur/producteur s'est mis en tête de fonder une famille et porte ce concept (à outrance) depuis plusieurs épisodes. Peut-être qu'il a senti, de prime abord, que Tyrese Gibson aurait pu être un concurrent, sachant qu'il avait pris la place dans 2 Fast 2 Furious. Mais ce qu'il apporte - davantage dans l'humour - fait qu'il ne joue pas du tout dans la même cour que Vin Diesel. À moins d'un retournement de situation, il sera normalement de la partie jusqu'à la fin de la saga.