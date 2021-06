Fast and Furious : Paul Walker présent dans les épisodes 10 et 11 ?

Les spectateurs auront-ils le plaisir de revoir Brian O'Conner, le personnage campé par Paul Walker, dans les deux derniers "Fast and Furious" ? Malgré le décès de l'acteur il y a quelques années, son apparition est une possibilité sérieusement considérée d'après le réalisateur Justin Lin.

Fast and Furious approche de la fin

Le 14 juillet prochain débarque sur nos écrans le mastodonte Fast and Furious 9 et le box-office risque de trembler. Les spectateurs peuvent enfin retrouver du grand spectacle estival dans les salles, alors que l'été dernier a été forcément décevant à cause de la pandémie. Les fans de la saga ne sont pas sans savoir que nous approchons doucement mais sûrement de la fin. La grande famille réunie autour de Vin Diesel devait normalement revenir pour un dixième et dernier opus. Il a finalement été décidé que nous aurons deux films pour boucler la boucle. Un choix permettant de faire durer le plaisir et, par extension, d'engranger encore plus d'argent.

Fast & Furious 9 ©Universal Pictures

À la réalisation de ces deux derniers morceaux, on retrouvera encore Justin Lin, vétéran de l'univers depuis Tokyo Drift. On ne sait pas encore de quoi il va être question dans les prochains scénarios. Toute l'équipe va se retrouver en janvier 2022 pour enchaîner les tournages coup sur coup des films. Si des dates de sortie ne sont pas encore fixées, ces opus seront vraisemblablement visibles dans les salles en 2023 et 2024.

Vers un retour de Brian O'Conner ?

Lors d'une interview pour CinePOP, Justin Lin a clairement avoué qu'un retour de Brian O'Conner était possible :

Évidemment, Paul et son personnage de Brian sont l'âme et le cœur qui nous font avancer. Le faire revenir est quelque chose à laquelle je pense tous les jours. Comme nous approchons de la fin de la franchise, c'est un sujet qui est réel.

Une déclaration qui va agiter tous les fans. On rappelle - s'il le faut - que Paul Walker n'a pas pu continuer de figurer dans la saga à cause d'un terrible accident de voiture durant lequel il a perdu la vie, en novembre 2013. Bien qu'il ne soit plus de ce monde, une apparition reste possible grâce à la magie des CGI. Les frères de l'acteur, Cody et Caleb, avaient tourné dans Fast and Furious 7. La tête de Paul Walker avait ensuite été incrustée numériquement et cela a donné lieu à une très belle scène finale.

Fast & Furious 5 ©Universal Pictures

Le cinéma peut se permettre, de nos jours, de ramener des gens à la vie sur les écrans. Encore faut-il que cela ait du sens et que la famille du défunt donne son accord. Pour cette seconde condition, on ne s'avancera pas. Pour la première, en revanche, la symbolique serait forte, pour que le bouquet final prenne une plus grosse ampleur émotionnelle.