Fast and Furious : Vin Diesel en guerre pour faire reconnaître son travail

Vin Diesel milite actuellement pour obtenir le statut de producteur auprès de la prestigieuse Producers Guild of America. Mais l'un des acteurs phares de la saga "Fast and Furious" ne serait pas soutenu par une partie de l'équipe créative des films, ce qui pourrait rendre sa quête difficile.

Vin Diesel est l’un des acteurs qui portent la saga Fast and Furious depuis le premier film, sorti en 2001. Depuis, la franchise a évolué, tout comme le rôle que l’acteur y occupe. Les films sont ainsi passés d’une histoire sur des courses de voitures clandestines à des intrigues pleines d’action et de cascades spectaculaires. Dans le même temps, Vin Diesel est passé du simple statut d’acteur à celui de producteur des films depuis le quatrième opus, et a une influence sur le développement de l’histoire.

L’interprète de Dominic Toretto dans sept des huit films de la saga (si l’on excepte le spin-off Hobbs & Shaw) veut désormais obtenir le statut de producteur auprès de la prestigieuse Producers Guild of America. Dans un post Instagram datant de ce week-end qu’il a depuis effacé, l’acteur annonçait essayer en ce moment d’« atténuer une guerre » entre Universal et la PGA, qu’il décrivait comme la « Prejudice Guild of America ».

Selon les sources du média américain Variety, généralement bien informé, ce post faisait référence à la lutte de Diesel pour recevoir la reconnaissance de la PGA - la marque P. G. A. associée à son nom aux crédits - pour son travail sur la saga Fast and Furious. En réalité, cela fait des années qu’il essaie d’obtenir gain de cause. Mais contrairement à ce que l’acteur prétendait sur son compte Instagram, Variety avance que le conflit est purement personnel pour l’interprète de Dominic Toretto, et n’implique pas Universal.

Le comportement de Vin Diesel sur les plateaux de Fast and Furious mis en cause

La raison pour laquelle Diesel voudrait absolument recevoir le statut de producteur de la part de la PGA serait très simple : cela rend le film éligible pour recevoir un Oscar du meilleur film. Lors de la prestigieuse cérémonie, ce sont les producteurs d’un long-métrage qui reçoivent la statuette de meilleur film. Or, sans le statut accordé par la PGA, il est impossible pour un producteur d’être éligible à l’Oscar. Cela pourrait expliquer l’envie du comédien d’être reconnu par l’organisation.

Vin Diesel fait régulièrement campagne pour que les films Fast and Furious soient nommés à la plus prestigieuse statuette de la cérémonie. Ce sera sûrement encore le cas lors de la promotion du nouvel opus, l’an prochain.

Mais, toujours selon le média américain, de nombreuses personnes impliquées dans la création des Fast and Furious seraient opposées à l’idée que l’acteur reçoive un tel statut, du fait de son comportement sur les plateaux. Celui qui incarne Dominic Toretto aurait notamment tendance à arriver régulièrement plusieurs heures en retard les jours où des cascades nécessitant un gros budget sont filmées. Cela représenterait un obstacle majeur pour Vin Diesel à l’obtention de la reconnaissance qu’il demande de la part de la PGA, une reconnaissance qui va avec certains standards de production à honorer.

La sortie de Fast and Furious 9 a été repoussée au 31 mars 2021 à cause du coronavirus. Il se pourrait donc qu’on doive attendre encore un peu avant d’avoir des nouvelles du conflit en cours.