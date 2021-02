Fast and Loose : Will Smith rejoint le réalisateur de Deadpool 2 sur son nouveau film

David Leitch s'épanouit dans le cinéma d'action et n'a pas l'intention de changer de registre de sitôt. En plus de "Bullet Train" avec Brad Pitt, il va également s'occuper de "Fast and Loose". Un projet pour lequel il a attiré Will Smith dans le rôle principal.

Will Smith deviendra amnésique dans Fast and Loose

David Leitch a d'abord opéré dans le monde des cascades avant de filer derrière la caméra pour co-réaliser John Wick. Ces années d'expérience lui servent aujourd'hui pour ses films qui font la part belle à l'action. On l'a ensuite vu s'occuper de Deadpool 2, Atomic Blonde et Hobbs & Shaw. Les affaires roulent pour lui et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Il dirigera l'attendu Bullet Train, avec Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon et Lady Gaga au casting. Collider rapporte, en plus, qu'il va être à la tête de Fast and Loose. Un thriller d'action qui propulsera Will Smith dans le rôle principal. La star a été convaincue de participer à ce projet écrit par Jon et Erich Hoeber. Un duo à qui l'on doit En eaux troubles.

L'histoire va suivre John Riley, un homme qui se réveille à Tijuana avec une sévère amnésie, après avoir été laissé pour mort. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et comment il a pu finir dans cet état. Il va enquêter et découvrir qu'il a eu deux vies très différentes dans le passé. D'un côté, il a été un chef criminel avec un empire prospère. De l'autre, il était un agent de la CIA avec un train de vie plus modeste. Deux vies totalement antinomiques. Après son réveil, il va chercher à comprendre qui il est réellement et surtout quelle vie il veut mener à présent.

Mike Lowrey (Will Smith) - Bad Boys For Life ©2019 Sony Pictures Entertainment

Les prétendants sont nombreux

Fast and Loose affiche un beau potentiel commercial et Deadline souligne qu'une véritable guerre des enchères est en cours pour décrocher les droits. Le film est pour le moment en développement avec STXFilms mais tout le gratin d'Hollywood chercher à mettre la main dessus. Ça n'a échappé à personne que David Leitch est désormais un artisan très fiable. Ajoutez à ça la présence en tête d'affiche de Will Smith et tout est réuni pour que les droits soient cédés contre un beau pactole. Sony, Warner Bros., Paramount et Sony sont sur le coup. Netflix, Apple et Amazon se sont aussi invités à la table des négociations. Nous verrons prochainement qui aura le dernier mot dans cette histoire.