Fast & Furious 10 : Dwayne Johnson met fin aux rumeurs et s'en prend à Vin Diesel

Dwayne Johnson a mis les choses au clair concernant sa présence dans "Fast & Furious 10". Il a réagi au message posté par Vin Diesel en novembre dernier, dans lequel il le suppliait de revenir pour ce chapitre final.

Fast & Furious : Vin vs Dwayne

La famille a beau être ce qu'il y a de plus important dans la saga Fast & Furious, deux membres du clan ne se sont jamais entendus sur les plateaux de tournage. En effet, Vin Diesel, présent depuis le premier film sorti en 2001, et Dwayne Johnson, qui a rejoint l'aventure avec Fast & Furious 5 dix ans plus tard, se sont brouillés durant le tournage du huitième opus sorti en 2017. En cause, les deux égos des stars, difficilement conciliables sur un même plateau. Ce qui explique l'absence de Dwayne Johnson de Fast & Furious 9 sorti cet été.

Fast & Furious 8 © Universal Pictures

Pour ne rien arranger à cette brouille, Dwayne Johnson a eu droit à son propre spin-off, Hobbs and Shaw, sorti en 2019, dans lequel il partage l'affiche avec Jason Statham.

Dwayne Johnson met les choses au clair

Plus de vingt ans après la sortie du premier film, l'heure est enfin venue de conclure la saga. Ainsi, Fast & Furious 10 est attendu dans les salles en 2023. Alors que la présence de Dwayne Johnson était fortement remise en doute, Vin Diesel a sorti l'artillerie lourde en novembre dernier pour le convaincre de revenir. En effet, l'interprète de Dom a posté sur Instagram un long message attendrissant, allant même jusqu'à l'appeler "mon petit frère Dwayne". Il lui déclarait publiquement qu'Hobbs se devait de revenir, pour la mémoire de Paul Walker, et pour accomplir son destin.

Un message qui était resté sans réponse jusqu'à aujourd'hui.

C'est finalement dans les colonnes de CNN que Dwayne Johnson a enfin décidé de prendre la parole ce 29 décembre. L'interprète de Hobbs s'est longuement expliqué, et a déclaré qu'il ne reviendrait pas dans Fast & Furious 10 :

Le message de Vin m'a beaucoup surpris. En juin dernier, je lui avais dit en face et en privé, que je ne reviendrais pas dans la franchise. J'avais été ferme et cordial, en ajoutant que je souhaitais néanmoins tout le succès à la suite de la saga. J'avais également discuté avec mes partenaires chez Universal, qui s'étaient montrés très compréhensifs.

Dwayne Johnson a ensuite dénoncé une manipulation de la part de Vin Diesel :

Le message de Vin est un exemple de sa manipulation. Je n'ai pas aimé qu'il mêle à ce message ses enfants, et qu'il utilise la mort de Paul Walker. Qu'il les laisse en dehors de ça. Nous avons discuté de ça il y a plusieurs mois, et nous sommes mis d'accord. Mon but était de terminer l'aventure Fast de la plus belle des manières, avec de la gratitude. C'est vraiment dommage que ce post public soit venu salir tout ça.

Il conclut son message en souhaitant néanmoins tout le succès possible à la fin de la saga :