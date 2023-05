Fast & Furious 12 : Vin Diesel annonce une trilogie pour le final

Le dixième Fast & Furious (si l'on met de côté Fast & Furious : Hobbs & Shaw) était censé être l'avant-dernier volet de la franchise. Un long-métrage dans lequel la famille de Dominic Toretto (Vin Diesel) fait face à un nouvel ennemi, Dante (Jason Momoa), fils du trafiquant Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) et grand méchant de Fast & Furious 5.

En plus de marquer le retour de la plupart des visages emblématiques de la saga, dont ceux de Michelle Rodriguez, Jordana Brewster ou encore Tyrese Gibson, le long-métrage introduit de nouveaux personnages venus agrandir le clan, notamment incarnés par Brie Larson et Daniela Melchior.

Alors que la saga devait donc se conclure avec le onzième film, Vin Diesel n'est apparemment pas encore prêt à tirer un trait dessus. Lors de la première de Fast X organisée à Rome, l'interprète de Dom Toretto a déclaré (via Premiere) :

Au début de la production de Fast X, le studio a demandé s'il pouvait s'agir d'un film en deux parties et donc de finir sur un Fast & Furious 11. Et puis après, le studio a vu le film et ils sont revenus nous voir en disant : "Pourriez-vous faire en sorte que Fast X soit une trilogie ?"