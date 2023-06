Fast & Furious 7 : le réalisateur James Wan revient sur la production très douloureuse

Lors d'un entretien accordé au "Hollywood Reporter", James Wan est revenu sur la production de "Fast & Furious 7", "le film le plus dur de sa carrière". Le réalisateur s'est notamment confié sur la difficulté à monter l'hommage poignant à Paul Walker qui conclut le blockbuster.

Fast & Furious 7 : un film marqué par la mort de Paul Walker

En 2015, Fast & Furious 7 s'impose comme le plus gros succès de la franchise débutée en 2001, totalisant plus d'1,5 milliard de dollars de recettes mondiales. Le long-métrage permet aux spectateurs de faire leurs adieux au regretté Paul Walker. Le 30 novembre 2013, l'interprète de Brian O'Conner décède à l'âge de 40 ans dans un accident de voiture. La mort tragique du comédien plonge l'équipe du blockbuster dans le deuil, le tournage est interrompu et la sortie décalée de près d'un an.

Dominic Toretto (Vin Diesel) - Fast & Furious 7 ©Universal Pictures

Après des réécritures du script, notamment sur la conclusion que Vin Diesel présente à l'époque comme "le meilleur moment de l'histoire du cinéma", la production fait appel aux frères de Paul Walker, Caleb et Cody, pour tourner les séquences manquantes. Alors que la fin devait à l'origine être "plus souriante" selon le scénariste Chris Morgan, le film centré sur l'affrontement entre la bande de Dominic Toretto et le brutal Deckard Shaw (Jason Statham) se termine sur la séparation entre le héros incarné par Vin Diesel et Brian O'Conner, qui souhaite désormais se consacrer à sa vie de famille avec Mia (Jordana Brewster).

Une expérience éprouvante pour James Wan

Lors d'une interview accordée au Hollywood Reporter, James Wan est revenu sur la production particulièrement compliquée de Fast & Furious 7, qu'il considère encore aujourd'hui comme "le film le plus dur de sa carrière". Le réalisateur de Conjuring : Les dossiers Warren et Malignant a ajouté :

C’était mon premier film à gros budget. J’avais fait Conjuring pour 20 millions de dollars, mais Furious 7 c’était des centaines de millions.

Le cinéaste a également évoqué la manière dont le décès de Paul Walker a chamboulé le tournage, l'équipe hésitant à abandonner le long-métrage :

Après le décès de Paul Walker, nous nous sommes demandés : "Doit-on mettre un terme définitif au film ?" Mais nous avons estimé collectivement que ce film devait être l'héritage de Paul.

Fast & Furious 7 ©Universal Pictures

À l'aide d'effets visuels et des frères de l'acteur, James Wan parvient donc à boucler Fast & Furious 7. Le réalisateur a par ailleurs confié avoir vécu des moments éprouvants avec son équipe au moment de monter l'hommage final à Paul Walker :