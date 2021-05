Fast & Furious 9 : les premiers avis sont tombés

Alors qu’il n’est attendu que dans presque deux mois en France, "Fast & Furious 9" sortira plus tôt aux États-Unis. Des critiques ont déjà pu découvrir le film, et viennent de livrer leur avis sur le nouvel épisode de la saga. Attention car cet article contient des spoilers !

Fast & Furious passe la neuvième

Après déjà plus de quatre ans d’absence, l’une des sagas d’actions les plus populaires du monde sera bientôt de retour. Repoussé plusieurs fois, Fast & Furious 9 arrivera dans moins de deux mois, et nous fera cette fois suivre l’affrontement entre la bande de Dominic Toretto et son frère Jakob. Le nouvel épisode de la franchise introduira ainsi un nouveau méchant, joué par John Cena.

Fast & Furious 9 © Universal Pictures

Aux côtés de Vin Diesel, le film sera aussi l’occasion de retrouver Jordana Brewster, l’interprète de Mia, absente dans le huitième opus. On y retrouvera également les « titulaires » de la franchise depuis de nombreux films, comme Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris et Nathalie Emmanuel. Et alors qu’il va falloir encore patienter avant de pouvoir le découvrir en France, quelques journalistes américains ont déjà pu voir Fast & Furious 9. Ils ont ensuite partagé leur avis sur le long-métrage, notamment via leurs comptes Twitter respectifs. Et ils se montrent très élogieux à l’égard du film ! Les journalistes en question nous promettent ainsi que F9 est aussi fun que l’on peut s’y attendre. Tour d’horizon de ces différents avis.

Les journalistes américains dithyrambiques sur Fast & Furious 9 !

Parmi les critiques les plus emballés par Fast & Furious 9, Molly Freeman, journaliste pour Screenrant, ne tarit pas d’éloges sur le film de Justin Lin :

J’ai vu Fast & Furious 9 et je peux vous dire qu’il est VRAIMENT TRÈS FUN !! L’action est rafraîchissante et innovante, si ce n’est nécessairement plus impressionnante. L’arc narratif du personnage de Jacob est intelligent, et ajoute au thème de la famille, lui donnant un vrai cœur. Le Fast & Furious ultime. Et HAN EST TOUJOURS GÉNIAL !!!

Courtney Howard, de Variety, lui emboîte le pas soulignant même la performance de certains acteurs :

F9 est incroyablement fun. Explosif, culotté, audacieux. Des cascades survoltées et des scènes d’action ambitieuse se mélangent à du drame de soap opera enflammé. C’est une cacophonie de voitures détruites. Vin Diel et John Cena sont impressionnants. Tyrese Gibson est le discret MVP. Toujours autant d’idées pour la franchise.

Même son de cloche du côté d’Erik Davis, journaliste chez Fandango :

J’ai vu F9 aujourd’hui et c’est exactement ce que vous espérez. C’est le parfait blockuster estival. De massives scènes d’action mémorables avec beaucoup d’humour, du cœur, du drame familial, des aimants géants et ILS VONT ENFIN DANS L’ESPACE ! Et les fans de la première heure vont adorer les clins d’œil aux films précédents.

Enfin, on peut aussi citer Alonso Durad, journaliste de The Wrap, qui résume assez simplement et plutôt bien sa propre critique et le sentiment général des journalistes américains sur le long-métrage :

Pour les spectateurs qui veulent que leur retour au cinéma se fasse devant de la grosse action, bruyante et excitante, F9 permet aux voitures d’aller plus vite, de sauter toujours plus haut, et de réaliser plus généralement l’impossible. C’est extrêmement ridicule, oui, mais c’est aussi ridiculement exaltant.

Ces avis nous donnent forcément de quoi être encore plus impatients de retourner au cinéma ! Avec la réouverture tant attendue des salles et de telles critiques pour le nouveau film d’une franchise si populaire, Fast & Furious 9 devrait faire un carton à sa sortie. Le film est attendu le 14 juillet prochain dans les cinémas en France.