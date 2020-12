Fast & Furious : Gal Gadot s’éloigne de la franchise d’action

Absente de la franchise depuis le sixième film, Gal Gadot s’est exprimée sur la possibilité de la revoir dans la peau de Gisele. Les fans espèrent toujours retrouver le personnage dans la suite de la saga. Attention car cet article contient des SPOILERS.

La saga Fast & Furious bientôt de retour…

Lancée en 2001 avec le premier film, la franchise Fast & Furious est depuis devenue l’une des plus populaires de ces vingt dernières années. On retrouvera prochainement la bande de Dominic Toretto dans le neuvième film à venir. Après avoir récupéré son fils des mains de Cipher dans le dernier long-métrage de la saga, Dom l’élève désormais avec Letty, et a laissé le passé derrière lui. Mais il va encore devoir reprendre du service avec l’arrivée d’un nouvel adversaire, son propre frère, Jakob…

Fast & Furious 9 a été réalisé par Justin Lin, qui avait déjà signé quatre des huit long-métrages précédents de la saga. On pourra y revoir Vin Diesel dans la peau de Dominic Toretto et Michelle Rodriguez dans celle de Letty. Ce sera aussi le cas de Tyrese Gibson, Ludacris et Nathalie Emmanuel, dans leurs rôles de Roman Pearce, Tej et Ramsey, et également de Jordana Brewster, alias Mia Toretto, absente du dernier film. Et la bande-annonce de Fast & Furious 9 a révélé qu’un autre personnage de la franchise fera son retour surprise dans le neuvième opus. Alors qu’on le croyait mort, on pourra ainsi y revoir Han, toujours joué par Sung Kang. Depuis la sortie de la bande-annonce, les fans se demandent donc si un autre personnage phare de la saga ne reviendrait pas également.

… avec ou sans Gisele ?

Introduite dans Fast & Furious 4, Gisele a pris une nouvelle dimension dans les films suivants, devenant un membre important de l’équipe dans les cinquième et sixième opus, avant sa mort dans ce dernier. Et en sachant que le personnage avait entamé une relation avec celui de Han à la fin de Fast & Furious 5, les fans se demandent donc depuis que le retour de ce dernier a été annoncé si on pourra également revoir Gisele dans la franchise. Son interprète, Gal Gadot, ne l’a plus jouée depuis une scène de flash-back pour le septième film, finalement coupée au montage. Et elle a répondu à cette interrogation.

Fast & Furious 5 © Universal

À l’occasion de la sortie de Wonder Woman 1984, Gadot a évoqué pour MTV News son futur film, Red Notice. Elle s’est exprimée sur le fait qu’elle avait retrouvé sur le plateau Dwayne Johnson, avec qui elle était déjà apparue dans la franchise Fast & Furious. Après avoir plaisanté sur le fait que le personnage puisse être vivant puisque l’on n’a « jamais vu le corps », Gadot a révélé ne pas être au courant d’un tel plan, et qu’un retour dans la peau de Gisele n’est pour l’instant pas d’actualité :

Oh wow, je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée. Pour le moment, ce n’est pas dans mes projets.

À en croire Gal Gadot, on ne devrait donc pas revoir Gisele dans Fast & Furious 9. Reste à savoir si le personnage pourrait quand même revenir dans les deux films suivants, actuellement en développement. Et si elle venait bien à revenir, et à moins que ce ne soit que pour des scènes de flashbacks, il faudrait trouver une explication pour décrire comment Gisele a survécu à sa chute dans Fast & Furious 6.

Fast & Furious 6 © Universal

En attendant de potentiellement revoir Gal Gadot dans la franchise, on pourra découvrir le retour de Han dans Fast & Furious 9. Repoussé à cause de la pandémie de coronavirus, le film sortira le 26 mai 2021.