Fast & Furious : les mèmes hilarants de Vin Diesel envahissent Internet

« Fast and Furious » explose tout sur son passage depuis son premier volet. En partie grâce à Vin Diesel, qui incarne Dominic Toretto depuis ses débuts. Ce dernier est connu pour avoir un amour prononcé pour la famille, qu’il ne cesse de marteler dans chaque film. À l’occasion de la sortie récente du neuvième épisode de la saga, Internet s’est donc montré sans pitié avec l’acteur.

Fast & Furious : le succès improbable d’une franchise

Quand Fast & Furious sort en 2001, on a affaire à un film de voitures assez percutant, mais finalement très classique. Qui aurait pu imaginer que vingt ans plus tard la saga en soit déjà à neuf longs-métrages (et un spin-off) ? Entretemps, la série de films n’a fait qu’évoluer, pour le meilleur ou pour le pire selon les différents points de vue. Si les premiers films étaient très axés sur les courses de voitures, les épisodes suivants se sont bien plus tournés vers l’action pure et dure. Surtout, la franchise s’est réadaptée à chaque occasion qu'on la pensait morte.

Fast & Furious : Tokyo Drift fait un score moyen au box-office ? On rappelle Vin Diesel, absent des deux derniers opus. La saga tourne en rond ? On recrute Dwayne Johnson pour ramener plus de bastons dans la franchise. Paul Walker, grande figure de FF perd tragiquement la vie ? On poursuit la saga en lui rendant hommage à chaque occasion.

Fast & Furious 7 ©Universal Pictures

Fast & Furious 9 caracole actuellement en tête du box-office américain depuis sa sortie le 25 juin 2021. Le blockbuster a déjà engendré 500 millions de dollars à travers le monde, ce qui est un véritable record post-pandémique.

Si si, la famille

Vin Diesel est sans nul doute l’homme fort de la franchise. Celui qui en est non seulement l’acteur, mais également le producteur, a souvent son mot à dire en ce qui concerne les anciens, actuels et futurs volets de la saga. Il faut dire que son personnage de Dominic Toretto est absolument incontournable. Souvent considéré comme le leader de son équipe, c’est lui qui dirige de main de maître toutes les opérations, avec calme et autorité. Mais c’est surtout à partir de Fast and Furious 7 qu’il rentre définitivement dans la postérité avec cette fameuse réplique : « I don’t have friends, I got family. » Dès lors, son sens de la famille et sa capacité à vaincre tous les obstacles grâce à ses acolytes sont devenus presque surnaturels auprès du public.

À l’occasion de la sortie du neuvième volet, des mèmes ont envahi la toile, à la gloire de Dom et de sa « family ». Ainsi, qu’il affronte Voldemort, combatte aux côtés des Avengers ou lutte contre le virus de Covid-19, le personnage est toujours sûr de sa force. C’est normal : il a sa famille à ses côtés.