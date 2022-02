Fast & Furious / Retour vers le futur : Vin Diesel au volant d'une DeLorean dans l'incroyable mashup

Et si Vin Diesel se mettait au volant de la fameuse DeLorean de "Retour vers le futur" ? Un mashup incroyable entre deux univers célèbres du cinéma sous la forme d'un fan art étonnant, et qui fait même référence à un super-héros.

Vin Diesel à fond vers le futur

Vin Diesel et les voitures au cinéma, c'est une grande histoire d'amour depuis le tout premier Fast and Furious en 2001. Le dixième film de la saga, partie d'un film sur le tuning pour devenir une des franchises les plus rentables du cinéma, arrivera en 2023, pour préparer le bilan de deux décennies à faire rugir les moteurs tout autour du monde. Et en plus de vingt ans, l'interprète de Dominic Torreto aura mis les mains sur à peu près tout ce qui peut se conduire. Sauf, pour le moment, sur le volant de la fameuse DeLorean volante de la trilogie Retour vers le futur. Improbable ? Sûrement, mais pour ceux qui rêveraient de voir Dom au volant de la voiture de Doc Brown, l'artiste BossLogic vient de proposer un mashup très convaincant.

Fast and Furious 7 ©Universal Pictures

Un crossover inédit

C'est sur Instagram que BossLogic, célèbre fournisseur de fan arts et de mashups en tout genre, a ainsi créé l'improbable rencontre entre le pilote et la voiture. Une idée qu'il a détaillée avec une légende surprenante.

La famille remonte dans le temps avant le Big Bang pour découvrir la vraie source de la vitesse et tombe sur Barry Allen, qui avertit Dom qu'il ne peut pas éviter la mort de son père, que cela a des conséquences pour le monde entier. Dom murmure "le temps est la famille" et sauve son père. Fast Point Paradox.

Évidemment, pourquoi s'arrêter à deux univers quand on peut aussi intégrer celui de Flash !

Le ridicule ne tue pas, et la saga F&F l'a bien compris, en accumulant de manière croissante les séquences les plus improbables possibles dans ses derniers opus. Après être allé dans l'espace dans Fast & Furious 9, "la famille" partira-t-elle pour un voyage dans le temps ? C'est plus qu'improbable. Mais en revanche, voir apparaître avec second degré la fameuse DeLorean dans le prochain épisode de la saga, sous la forme d'une réplique, ne serait pas une idée totalement absurde. On imagine ainsi très bien Tej et Roman s'en amuser.