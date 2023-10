Jean-Claude Van Damme aurait pu être dans une des plus grandes sagas du cinéma d'action

Jean-Claude Van Damme aurait pu participer à une des plus grandes franchises du cinéma d'action. Malheureusement, le célèbre acteur belge n'a pas convaincu la star du film en question.

Jean-Claude Van Damme proche d'une saga qui vaut 7 milliards au box-office

Jean-Claude Van Damme est probablement l'acteur belge le plus célèbre dans le monde. La star de Kickboxer (1989) et Double impact (1991) est connue pour ses performances physiques, son style qui mélange karaté et kickboxing, et évidemment son fameux grand écart. Dans les années 1990, il était clairement l'un des acteurs majeurs du cinéma d'action. Même si le film n'est pas une réussite, sa présence dans Street Fighter (1995) mérite qu'on (re)voit l'adaptation des jeux vidéo éponymes. Sans oublier ses collaborations avec des grands du cinéma d'action asiatique : John Woo et Tsui Hark.

Jean-Claude Van Damme - Street Fighter ©Universal Pictures

À cette riche filmographie, le comédien aurait pu néanmoins ajouter une des plus importantes sagas du cinéma d'action. Une franchise qui, à ce jour, et en dix films, a engrangé plus de 7 milliards de dollars de recettes au box-office mondial. On parle évidemment de Fast & Furious !

Vin Diesel a dit non

La saga Fast & Furious avait commencé autour d'une petite bande, celle de Dominic Toretto et Brian O'Conner. Vin Diesel et Paul Walker était alors les deux acteurs principaux du premier opus. Mais depuis l'épisode 5 (2011), la franchise a commencé à accueillir des gros noms du cinéma d'action. Dwayne Johnson, Jason Statham, Luke Evans ou encore John Cena. Sans oublier le vétéran Kurt Russell. Le dernier opus, Fast & Furious X, a même rajouté à la bande Jason Momoa et l'interprète de Captain Marvel, Brie Larson.

Charlize Theron et Vin Diesel Fast & Furious 8 ©Universal Pictures

À cette liste déjà bien fournie, le nom de Jean-Claude Van Damme aurait donc pu s'ajouter. C'est ce qu'a révélé l'acteur dans une interview donnée au Telegraph (relayée par Variety). D'après lui, les producteurs étaient intéressés pour le faire apparaître dans un film de la saga Fast & Furious. On ne sait pas pour quel opus, ni dans quel rôle. Cela aurait pu se faire si Vin Diesel n'avait pas posé son veto.

Ils me voulaient dans "Fast and Furious". Et quel casting ça aurait été ! Mais Vin Diesel a dit : "Non, je ne veux pas de lui".

Expendable 2 à la place de Fast & Furious

Un refus qui n'a au fond pas eu trop de conséquence pour Jean-Claude Van Damme, qui a eu une carrière suffisamment importante. Il a même eu une certaine reconnaissance de la part de Sylvester Stallone et sa bande en été choisit pour jouer le méchant d'Expendables 2 (2012). On retrouvait alors aux côtés de la star de Kickboxer (1989) et Double impact (1991) Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Bruce Willis ou encore Arnold Schwarzenegger. Clairement une autre catégorie de stars du cinéma d'action.

Et même si le personnage de Jean-Claude Van Damme meurt à la fin d'Expendables 2, l'acteur ne serait pas fermé à l'idée de revenir. Stallone lui aurait même parlé de la possibilité de faire intervenir le frère jumeau de Jean Vilain dans un autre opus de la saga. Pas dans Expendables 4 visiblement. JCVD s'en amuse en répondant au Télégraph qu'il peut toujours y avoir "Expendables 5. Ou bien 25".