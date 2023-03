Fast X : Brie Larson incarne la fille d'un célèbre personnage de la saga

La famille est évidemment le maître-mot de la saga "Fast & Furious". Dans le dixième opus de la saga, Vin Diesel affrontera le redoutable Jason Momoa. Un nouveau combat au cours duquel il pourra visiblement compter sur le soutien de Brie Larson, qui incarne la fille d'un célèbre personnage de la franchise...

Fast X : une nouvelle affaire de familles

Maintenant qu'il a retrouvé Letty (Michelle Rodriguez), revenue d'entre les morts, maintenant qu'il s'est réconcilié avec son frère Jakob (John Cena) et maintenant qu'il a envoyé ses acolytes Roman (Tyrese Gibson) et Tej (Ludacris) faire un tour dans l'espace, Dominic Toretto (Vin Diesel) peut enfin souffler. Le héros de la franchise Fast & Furious peut profiter pleinement de sa famille sous le soleil de Los Angeles, en partageant des grillades parfaitement saisies et des bouteilles de bière parfaitement réfrigérées.

Dante (Jason Momoa) - Fast X ©Universal Pictures

Une définition du bonheur troublée par l'arrivée d'un nouvel ennemi, Dante (Jason Momoa), bien décidé à venger la mort de son père Hernan Reyes (Joaquim de Almeida), grand méchant du cinquième volet. Au cours cet affrontement, Dom pourra compter sur l'aide de nombreux proches et alliés comme Mia (Jordana Brewster), Han (Sung Kang), Ramsey (Nathalie Emmanuel), Queenie (Helen Mirren) ou encore Deckard Shaw (Jason Statham).

Brie Larson incarne la fille de Mr. Nobody

En plus de Dante, Fast X introduira le personnage de Tess, interprété par Brie Larson. Interrogée par Total Film, la star de Captain Marvel a révélé que celle-ci n'est autre que la fille de Mr. Nobody. Espion à la tête de l'Agence ayant prêté main forte aux héros depuis Fast & Furious 7 et ayant également aidé Han à simuler sa mort, ce mystérieux individu joué par Kurt Russell est victime d'un crash d'avion dans le neuvième film, mais rien ne prouve qu'il a péri dans cet accident.

Si la présence de l'acteur n'est pas confirmée dans le blockbuster de Louis Leterrier, Brie Larson s'imposera elle comme une nouvelle alliée des protagonistes, comme elle l'a expliqué :

Elle ne suit pas la voie que prend l'Agence maintenant que son père n'est plus là. Elle veut suivre la voie de son père aux côtés de Dom et de la famille Toretto, et elle se bat pour ça.

Tess (Brie Larson) - Fast X ©Universal Pictures

Selon la comédienne, Dom devrait la mettre à l'épreuve dans le long-métrage, afin d'être sûr qu'elle fait bien partie de son clan. Brie Larson a ajouté :

Tess est mystérieuse. (...) Quand Dom lui confie une mission qui demande à ce qu'elle se mette en danger, elle ne remet rien en question. Je pense que ça en dit long sur elle et que ça montre qu'elle est prête à aller jusqu'au bout. (...) Elle est aussi très intelligente. (...) Elle n'a pas peur de faire ce qu'elle pense être juste.

Fast X est à découvrir au cinéma dès le 17 mai 2023.