Fast X : comment Louis Leterrier a ramené le personnage de Brian (Paul Walker)

Après la réapparition inattendue de son frère Jakob (John Cena) dans le neuvième opus, les histoires de famille continuent pour Dom Toretto (Vin Diesel) dans Fast X. Alors que tout semblait être rentré dans l'ordre pour les amateurs de grosses cylindrées, l'apparition d'un antagoniste prénommé Dante (Jason Momoa) va provoquer l'effondrement de leur monde.

Un méchant déterminé à semer le chaos et qui semble avoir un lien avec Hernan Reyes, le seigneur du crime de Rio interprété par Joaquim de Almeida dans Fast & Furious 5. Dans la bande-annonce du film, Dante promet de se venger et de détruire les membres de la famille de Dom les uns après les autres.

Hormis Dwayne Johnson, tous les visages emblématiques de la saga sont de retour dans Fast X, de Michelle Rodriguez à Jason Statham, en passant par Jordana Brewster, Tyrese Gibson et Sung Kang. Le personnage de Brian, incarné par le regretté Paul Walker, est lui aussi présent dans le long-métrage. Il est d'ailleurs possible d'apercevoir le comédien décédé en 2013 sur les premières images du blockbuster.

Interrogé par Total Film, le réalisateur Louis Leterrier a déclaré à propos du retour de Brian :

Brian est bien vivant dans l'univers de Fast & Furious et il est souvent évoqué dans les précédents films. Dans le 9, on voit sa voiture arriver. C'est quelque chose qui est prévu. (Fast X) oscille entre le présent et le passé. Vous verrez Brian dans le passé, mais vous ne verrez pas Brian dans le présent. (...) La famille Walker est toujours énormément impliquée dans cette franchise, vous le verrez dans ce film. Il faut juste que ce soit le bon moment, le bon ton. Je pense que ce que James Wan a fait à la fin du 7 était parfait. Le ton était parfait. Brian doit réintégrer la franchise aussi parfaitement qu'il l'a quittée.