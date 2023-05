Fast X : Michelle Rodriguez et Charlize Theron se bastonnent dans un extrait

La promotion de "Fast X" continue avec un extrait du combat entre Michelle Rodriguez et Charlize Theron qui a été dévoilé. Le film sortira dans les salles le 17 mai.

Charlize Theron et Michelle Rodriguez se donnent pour Fast X

On attend Fast X pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'avec la saga Fast & Furious on est rarement déçu en matière d'action improbable et de grand n'importe quoi. C'est cette outrance qui amuse même si Vin Diesel prend tout ça encore très (trop ?) au sérieux.

De plus, pour ce nouvel opus, le casting est encore plus impressionnant avec les habituels Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel et Jordana Brewster. Les retours de John Cena, Jason Statham, Helen Mirren et Charlize Theron. Et les nouveaux Jason Momoa (grand méchant du film), Brie Larson et Daniela Melchior.

Michel Rodriguez - Fast X ©Universal Pictures

Ces noms en imposent. Et certains de ces interprètes auront l'occasion de s'envoyer de sacrées mandales ! C'est le cas de Michelle Rodriguez et Charlize Theron, qui incarnent respectivement Letty et Cipher. Si la première est l'une des héroïnes depuis le premier film Fast & Furious (2001), la seconde était la méchante de Fast & Furious 8 (2017). La bande-annonce de Fast X avait laissé apercevoir un affrontement entre les deux. Mais voilà que la promotion nous en dévoile davantage avec un extrait de leur combat, mixé avec des images des coulisses.

La vidéo (en une d'article) montre que Letty et Cipher vont bien se bastonner et que les deux actrices se sont données. Pour découvrir le résultat final, il faudra se rendre dans les salles à partir du 17 mai.