Michaël Youn annonce la suite de Fatal pour 2026

Évoquée durant l'été 2023, la suite de "Fatal" vient d'être confirmée par Michaël Youn. L'acteur et réalisateur a annoncé le début de la production du film et précisé une date de sortie.

Fatal : une suite annoncée par Michaël Youn

En 2010, Michaël Youn avait porté sur grand écran son personnage de Fatal Bazooka, ce rappeur fictif et parodique apparu pour la première fois dans un sketch du Morning Live. La popularité de Fatal a grandi grâce à ses morceaux et ses clips déjantés. Mais de là à pouvoir transposer le concept en film... C'est pourtant bien ce qu'a fait Michaël Youn pour un résultat mémorable. Fatal est probablement une des meilleures comédies françaises des années 2010 (au moins). Une œuvre culte, au moins pour ceux qui ont adhéré au film. Car si la presse n'a pas été si emballée (Première y a tout de même vu "une déconne extrêmement recommandable"), le public n'a pas boudé la première réalisation de Michaël Youn. 1,2 million de personnes se déplaçant tout de même en salles.

Près de 15 ans se sont écoulés depuis la sortie de Fatal, mais Michaël Youn n'en a visiblement pas terminé avec le rappeur. Le comédien a décidé de se lancer dans une suite. Un Fatal 2 annoncé de manière plutôt originale, lors d'un show à l'Amnésia, une discothèque d'Agde (Hérault). Le site La Provence a trouvé une vidéo TikTok dans laquelle on voit Michaël Youn intervenir sur scène pour confirmer la production de ce prochain film (évoqué déjà en 2023).

Ce qu'on sait de Fatal 2

"C'est officiel" a déclaré Michaël Youn, Fatal 2 va se faire et une date de sortie est déjà prévue. D'après le réalisateur et acteur, le film sortira en 2026 sous le titre Bazooka. La nouvelle a ravi certains en commentaire de la vidéo TikTok, tandis que d'autres se sont montrés plus prudent, espérant que cette suite soit à la hauteur du premier. Pour le moment, rien n'a été précisé sur l'intrigue ni sur le casting. Mais outre Michaël Youn dans le rôle de Fatal, on peut espérer voir revenir certains de ses acolytes dans le premier opus, comme Vincent Desagnat et Fabrice Éboué. On croise également les doigts pour que Reem Kherici revienne faire un caméo aussi mémorable que dans Fatal.