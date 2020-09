Fate/stay night Heaven's Feel : le 3ème volet arrive dans les salles françaises

Annoncé en mars mais reporté suite à la crise sanitaire, le troisième et ultime volet de la saga "Fate/stay night: Heaven's Feel", sortira finalement le 18 septembre. Par ailleurs, si vous habitez dans la région parisienne, le film aura une avant-première au Grand Rex le 5 septembre !

Une franchise qui est parvenue à s'exporter avec brio

Initialement, Fate/Stay Night est un jeu vidéo sorti en 2004 et de type visual novel. En effet, ce type de jeu vidéo est très populaire au Japon puisqu'il est constitué d'un cadre dans lequel défile du texte. Ce dernier est généralement accompagné d’images et de sons, qui raconte une histoire. S'apparentant à une BD, le lecteur a la possibilité d’intervenir sur le déroulement de l'histoire par l’intermédiaire de choix textuels. Fate/Stay Night fait donc partie des jeux les plus populaires dans ce domaine. Son succès a donné lieu à une adaptation en manga de 20 volumes écrite par Datto Nishiwaki entre 2006 et 2012.

Par la suite, l'oeuvre est devenue bel et bien une franchise puisque plusieurs séries animées et films ont vu le jour. Parmi eux, on retrouve donc la trilogie Fate/stay night: Heaven's Feel. Cette dernière suit les aventures de jeunes mages qui seront impliqués dans un conflit connu sous le nom de "Guerre du Saint Graal".

Plusieurs séances prévues en France

Fate/stay night : Heaven's Feel III. spring song est donc le troisième et dernier film de la saga. Le premier film intitulé I . presage flower, fut projeté pour la première fois au Japon le . Le second long métrage I I . lost butterfly, est quant à lui sorti le

Un staff technique inchangé

Pour cet ultime volet, on prend les mêmes et on recommence ! Ainsi, le réalisateur en chef Tomonori Sudō rempile pour la troisième fois. Comme les deux films précédents, il endosse également les rôles de chef-animateur et de character designer. La bande originale reste toujours composée par l'inamovible Yuki Kajiura, qui était chargé de la production musicale du préquel télévisé Fate/Zero. Takahiro Miura, qui était le réalisateur de Fate/stay night: Unlimited Blade Works, reste responsable du storyboard et de la mise en scène des combats. A noter que l'équipe de réalisateurs qui soutient Sudo provient d'ufotable, le studio qui produit le film. En effet, le cinéaste n'a pas participé au processus de réalisation entamé au stade initial de la production des dessins, contrairement à ce que les réalisateurs font généralement. Cependant, Sudō a inclus dans son storyboard toutes les découpes, y compris les arrière-plans.

Notons pour finir qu'une édition limitée du CD avec les trois thèmes des trois films, interprétés par la chanteuse Aimer , est disponible. Cette édition contient un clip pour chacun des morceaux et proposera, en bonus, un nouvel arrangement du titre Haru wa Yuku de Kajiura.

Rendez-vous le 18 septembre dans les salles disponibles pour suivre Fate/stay night : Heaven's Feel III. spring song.