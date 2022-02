Father Stu : Mark Wahlberg passe de boxeur à prêtre dans la bande-annonce

Découvrez la bande-annonce de "Father Stu" tiré de l'histoire vraie de Stuart Long, un ancien boxeur devenu prêtre. Un récit porté par Mark Wahlberg dans le rôle principal.

L'histoire vraie de Father Stu

Mark Wahlberg est un habitué du cinéma d'action. Ces dernières années, il a surtout alterné entre des grosses productions explosives comme Transformers The Last Knight ou dernièrement Uncharted, et des comédies comme Apprentis parents ou Ted 2. Mais n'oublions pas que le comédien peut aussi faire le job dans des registres plus dramatiques. En atteste la bande-annonce de Father Stu (en une d'article).

Dans ce film, tiré d'une histoire vraie, Mark Wahlberg va jouer Stuart Long, passé de boxeur à prêtre (après avoir enchaîné tout un tas de jobs). Une reconversion pour le moins étonnante mais motivée à la suite d'un grave accident. Comme on peut le voir dans la vidéo, c'est d'abord pour plaire à une fille qu'il va se diriger vers la religion (allant se faire baptiser). Puis, c'est parce qu'il aura frôlé la mort qu'il souhaitera enfiler une soutane. Quitte à aller contre l'avis de sa petite amie ou de sa mère.

Father Stu ©Sony Pictures

La bande-annonce adopte visiblement un ton assez léger car la situation en elle-même prête à sourire. Et l'approche de Stuart en tant que prêtre sera logiquement peu conventionnelle. Mais on sent que de cette histoire pourrait poindre une belle émotion. On le ressent avec un Mark Wahlberg investi, mais également avec Mel Gibson qui apparaît assez touchant.

La transformation impressionnante de Mark Wahlberg

Pour ce rôle, Mark Wahlberg n'a pas hésité à se donner physiquement. D'abord pour être crédible en tant que boxeur, on peut le voir musclé et sec. On se souvient d'ailleurs qu'il avait déjà eu à enfiler les gangs pour Fighter. Mais en devenant prêtre et après son accident, fini les entraînements sur le ring. Stuart Long va donc logiquement prendre du poids. Cela se voit peu dans la bande-annonce, si ce ne sont quelques plans rapides où il arbore un visage bien plus gonflé. Pour vous faire une meilleure idée, l'acteur avait dévoilé une photo de sa transformation.

Réalisé par Rosalind Ross, Father Stu n'a pas encore de date de sortie précise pour la France mais est annoncé pour avril.