Father Stu : Mark Wahlberg va se transformer physiquement pour son prochain film

Mark Wahlberg est un habitué des rôles où ses larges biceps sont mis en évidence. Toutefois, pour les besoins de "Father Stu", biopic consacré au prêtre Stuart Long, l'acteur va faire une exception. En effet, il se prépare à prendre une quinzaine de kilos pour le rôle !

Mark "Musclor" Wahlberg

Après sa carrière éphémère de rappeur et de mannequin, l'ex-bad boy Mark Wahlberg entame une carrière d'acteur en 1994. Une carrière de plus de 20 ans au cours de laquelle il a multiplié les personnages bagarreurs et soupe au lait. Surtout, sa présence dans de nombreux blockbusters à succès en tant qu'acteur et producteur a fait de lui un des acteurs les mieux payés d'Hollywood.

Cade Yeager (Mark Wahlberg) - Transformers : L'ère de l'extinction ©Paramount Pictures

Lorsqu'il le faut, Mark Wahlberg sait jouer des rôles plus "oscarisables". On a notamment pu le voir dans des longs-métrages tels que Les Infiltrés, La nuit nous appartient ou bien encore The Fighter. Son nouveau projet, Father Stu, fera aussi partie des longs-métrages dans lesquels l'acteur se fait plus remarquer pour son interprétation que pour ses muscles. Il partagera l'affiche avec Teresa Ruiz (Narcos : Mexico) qui jouera la copine de Long, et surtout Mel Gibson qui jouera son père pour la deuxième fois, après la comédie Very Bad Dads 2. À noter également que ce sera la scénariste Rosalind Ross (compagne de Gibson) qui signera le script du film.

Father Stu , ce boxeur devenu prêtre

Profondément croyant, Wahlberg désire adapter depuis plusieurs années l'histoire incroyable du père Stuart Long. En effet, ce dernier est connu pour être devenu prêtre après une carrière ratée de boxeur. Lors d'un séjour à l'hôpital (suite à un accident grave de moto), il fait une expérience surnaturelle qui le fera embrasser définitivement la foi chrétienne. Il deviendra ainsi Father Stu. Malheureusement, au moment où il a été ordonné prêtre, on lui a aussi diagnostiqué une maladie musculaire dégénérative rare. Il passera alors les dernières années de sa vie à exercer ses fonctions dans un fauteuil roulant.

Lors d'une récente apparition dans l'émission Jimmy Kimmel Live, Mark Wahlberg a informé que le tournage était sur le point de commencer, en débutant d'abord par les scènes de boxe. Toutefois, dans un second temps, il devra prendre pas mal d'embonpoint pour incarner de manière authentique "la partie prêtre" :



Après avoir tourné les séquences de boxe, je dois prendre autant de poids que possible pour le film. Par conséquent, je me mets au défi de prendre 15 kilos durant les six prochaines semaines. L'équipe du film veut que je fasse cela aussi sainement que possible. Mais j'ai envie de dire : "Mec, je suis sur un tel régime depuis tellement longtemps que maintenant je veux juste manger tout ce qui est devant moi."

On a hâte de voir le résultat.