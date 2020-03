Fermeture des cinémas en France pour contrer la pandémie de Covid-19

Dans une allocution télévisée ce samedi 14 mars, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la fermeture de tous les lieux recevant du public et non-indispensables au fonctionnement du pays. Les cinémas sont concernés par cette décision et seront donc fermés jusqu'à nouvel ordre, afin d'endiguer la propagation du Covid-19.

Bien entendu, nous sommes nombreux à estimer que le cinéma est indispensable dans la vie, mais force doit revenir à la raison et à la loi. Après l'interdiction des rassemblements excédant 100 personnes, le gouvernement a pris la décision d'ordonner la fermeture de tous les lieux "non-indispensables" au fonctionnement du pays. Devant l'augmentation très rapide des cas de personnes touchées par le virus du Covid-19, ces mesures de confinement apparaissent comme regrettables mais nécessaires. À compter de minuit et du dimanche 15 mars, tous les cinémas de France fermeront leurs portes.

Une mesure radicale annoncée par Édouard Philippe

Plus question d'étudier le rapport jauge/public pour imaginer poursuivre une partie de l'activité : à partir du dimanche 15 mars à minuit, tous les lieux recevant du public sont fermés, ce qui inclut les bars, restaurants, cafés, musées, théâtres, cinémas, boîtes de nuit, etc.

Les mesures de restriction, et de facto de confinement, s'étendent maintenant et dans l'immédiat à toutes les manifestations culturelles. Même si le Festival de Cannes a démenti l'article téméraire du Point, il y a maintenant fort à parier que l'édition 2020 du festival cannois ne pourra se tenir, d'autant plus dans une industrie du cinéma presque totalement à l'arrêt. Pathé a très vite réagi à l'annonce du Premier ministre en tweetant :

Mk2 et UGC ont fait de même, annonçant la fermeture de leur réseau de salles :

Tout autant que les grands exploitants de salles, c'est aussi tout un réseau de salles plus petites, parfois indépendantes, qui est touché par la décision. Avec une situation déjà compliquée par les reports annoncés de beaucoup de sorties de films, le gouvernement a opté de son côté pour la pleine mesure en signifiant la fermeture des quelques 5900 salles de cinéma que compte la France (chiffres CNC au 27 avril 2018).