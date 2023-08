Ferrari : Adam Driver fait vrombir le moteur dans le premier trailer du nouveau Michael Mann

Le prochain film de Michael Mann consacré à Enzo Ferrari se dévoile enfin avec une toute première bande-annonce. Un teaser sans parole mais avec des images marquantes.

Enfin des images de Ferrari de Michael Mann

Depuis plusieurs décennies, Michael Mann souhaite réaliser un biopic sur Enzo Ferrari, le célèbre pilote et créateur de l'écurie de course. Un genre déjà abordé par le cinéaste avec Ali (2002). Ce projet, le réalisateur de Heat (1996) a enfin pu le concrétiser.

Le tournage du film a eu lieu durant l'été 2022 avec Adam Driver dans le rôle titre, accompagné de Penélope Cruz et Shailene Woodley qui incarnent respectivement Laura, la femme d'Enzo Ferrari, et sa maîtresse Lina Lardi. Un an plus tard, le long-métrage se dévoile enfin avec des images officielles grâce à un teaser mis en ligne par NEON.

Adam Driver - Ferrari de Michael Mann ©NEON

La vidéo n'est pas très bavarde puisque c'est le son des moteurs qui se fait entendre. On comprend néanmoins que ce biopic traversera une grande période de la vie de Ferrari. On le voit ainsi derrière le volant en tant que pilote, puis à la tête de l'écurie. Sa vie de famille est également grandement mise en avant, avec sa femme et son fils, mais aussi la présence de sa maîtresse. On notera au passage un plan court, mais important d'Enzo Ferrari marqué par la mort d'Alfredo Dino Ferrari, son fils.

Enfin, outre la tragédie familiale qui devrait être au cœur du film de Michael Mann, on voit sur ces images la représentation du monde de l'automobile par le cinéaste. La vidéo en montre peu. Cependant, l'unique phrase prononcée par Adam Driver à la fin du teaser offre de vrais frissons.

On a en tout cas hâte de découvrir Ferrari. Malheureusement, en France, il n'y aura pas de sortie en salles, mais directement sur Prime Video.