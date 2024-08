Si vous aimez les chats, cet improbable festival de cinéma est fait pour vous

Dans une centaine de salles d'Amérique du Nord, un festival est organisé pour mettre à l'honneur des vidéos de chats. Un concept étonnant qui a du succès et qui permet d'aider les refuges et les organisations de protection des animaux.

Un festival dédié aux vidéos de chats

Lorsque le moral est au plus bas, on peut trouver toute sorte de remèdes. Pour certains, regarder un feel good movie avec un gros pot de glace est plutôt efficace. Pour d'autres, ce sont les vidéos de chats. Ces compiles qu'on trouve si facilement sur Youtube et qu'on pourrait regarder en boucle. Les félins y sont à l'honneur dans toutes sortent de situations, tantôt mignonnes, tantôt ridicules. Visiblement, nous ne sommes pas les seules à apprécier le genre (car oui, s'en est un !), puisqu'un festival de cinéma en a fait sa thématique.

En 2023, le Cat Video Fest a été organisé aux États-Unis et a visiblement convaincu. Car une nouvelle édition s'est tenue les 3 et 4 août 2024 et a rapporté 280 000 $ (soit le double de recettes de l'édition précédente, permettant d'ajouter des dates supplémentaires). Sur cette somme, 30 000 $ ont été reversés à des refuges pour animaux et des organisations de protection des animaux, a révélé Variety qui s'est rendu dans l'un des cinémas de New York où se tenait le festival. En effet, le Cat Video Fest a la particularité d'être organisé dans une centaine de salles aux États-Unis, ainsi qu'au Canada. Et même si l'événement se tient sur deux jours, il ne s'agit en réalité de la projection d'un seul film de 73 minutes, explique le média américain.

Le meilleur travail possible

Un medley proposé par Will Braden, qui a passé un tiers de l'année à collecter des clips mettant en scène des chats (il regarde 15 000 vidéos par an et en sélectionne environ 200), mais aussi à obtenir les autorisations des créateurs pour pouvoir les partager. Un autre tiers de l'année lui sert à monter le film, et le reste du temps est utilisé à l'organisation de l'événement avec le distributeur Oscilloscope Labs et à en faire la promotion.

C’est mon travail à plein temps. Sur mes cartes de visite, il est écrit que je regarde des vidéos de chats.

Un métier de rêve dit comme ça, même si l'organisateur précise que sa rémunération n'est pas très élevée : "Ma femme est institutrice dans une école publique et elle gagne un peu plus que moi par an". Mais pour lui, l'important est ailleurs, son but étant de faire rire les gens et de collecter des fonds pour les chats dans le besoin.

Enfin, pour se faire une idée de la dernière édition du Cat Video Fest, Variety raconte y avoir vu "des chats grincheux, des chats fougueux, des chats serviables, des chats câlins. Des chats qui jouent du piano. D'autres qui font chier les chiens. Des chats qui sautent des rochers au son de la chanson d'ouverture de The Office en mode parkour, etc". Un beau programme qui a provoqué de nombreux rires dans la salle de l'IFC Center. On ne peut, pour l'instant, qu'espérer qu'une initiative similaire voit le jour en France.