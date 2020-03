Festival de Cannes 2020 : Thierry Frémaux se veut rassurant

L'annulation du Festival de Cannes 2020, une hypothèse à considérer regardant la pandémie de Covid-19, serait une catastrophe pour l'industrie cinématographique. Thierry Frémaux, son délégué général, a pris la parole pour rassurer et dit espérer que le Festival aura bien lieu.

Alors que la pandémie de Covid-19, le fameux "coronavirus", a conduit au report ou à l'annulation de plusieurs événements importants du monde de l'entertainment, le délégué général du Festival de Cannes s'est exprimé dans une interview pour le quotidien Le Monde sur la tenue de la prochaine édition, prévue du 12 au 23 mai,. Pour le moment, il l'assure, la préparation du Festival de Cannes 2020 continue normalement.

Le Festival de Cannes prêt à s'adapter plutôt qu'à annuler

Alors que plusieurs festivals et manifestations culturelles ont pris les devants, le Festival de Cannes et son Marché du Film se refusent pour le moment de se retirer face à la pandémie. En France, le festival Séries Mania qui se tient tous les ans à Lille, a lui été annulé. Mais c'est aussi parce qu'il devait se tenir du 20 au 28 mars, alors que le Festival de Cannes dispose d'un peu plus de temps. C'est sur ce point de calendrier que Thierry Frémaux veut assoir sa décision :

Le Festival de Cannes est dans deux mois, et d'ici là, nous tablons sur le fait que la situation sera différente et que l'épidémie, nous l'espérons, aura reflué ! À ce jour d'ailleurs, aucune événement de mai n'a encore été annulé en France.

Par ailleurs, il assure que l'organisation du Festival est prête à s'adapter à toute mesure qu'il serait nécessaire de prendre concernant l'accueil des professionnels et du public.

Nous étudions attentivement chaque réglementation nouvelle qui pourrait nous être imposée, en particulier la question du rapport entre les jauges et le public, afin d'adapter la manifestation. Mais pour l'heure, nous travaillons, les films arrivent en cabine, et la Sélection officielle sera communiquée jeudi 16 avril.

"Aucune annulation n'est à déplorer"

Cependant, Thierry Frémaux ne fait pas mine d'ignorer que cette édition 2020 du Festival de Cannes sera forcément particulière, et qu'elle accueillera probablement moins de public. Mais il l'assure, les demandes d'accréditation sont au maximum, et il n'y a pour le moment aucune défection des participants, que ce soit du côté des distributeurs et producteurs, des journalistes, et d'une manière générale des professionnels présents. Il se montre enfin philosophe, remettant au temps le dénouement de la situation :