Festival de Cannes 2021 : l'énorme Sélection officielle dévoilée

La Sélection officielle du 74ème Festival de Cannes vient d'être dévoilée. Quels sont les films qui vont faire l'événement sur la Croisette du 6 au 17 juillet prochain ? Après une année blanche, du beau monde va se disputer la Palme d'or cet été.

Le programme de Cannes 2021

Signe que l'année 2020 a été exceptionnelle à cause de la crise sanitaire, le Festival de Cannes n'a pas eu lieu. Même si un label a été lancé pour soutenir des films lors de la sortie dans les salles, le tapis rouge ne s'est pas agité. Pas question que la situation se reproduise en 2021 pour les organisateurs, qui ont cru en la viabilité de cette 74ème édition. Néanmoins, ce festival sera un peu différent, car placé en plein été. Au lieu de l'habituel mois de mai, c'est du 6 au 17 juillet que la Croisette va connaître une période d'effervescence placée sous le signe du cinéma. En ce jeudi 3 juin, la Sélection officielle a été annoncée et du beau monde va participer à la fête. On sait déjà qu'Annette, la nouvelle réalisation de Leos Carax, avec Marion Cotillard et Adam Driver, a été choisi pour l'Ouverture. Paul Verhoeven a aussi été accepté pour présenter Benedetta, tout comme Wes Anderson avec The French Dispatch.

Benedetta Carlini (Virginie Efira) - Benedetta ©Pathé Distribution

Une nouvelle sélection nommée Cannes Première va être inaugurée cette année, pour accueillir des réalisateurs confirmés qui ne peuvent pas figurer en Compétition officielle ni du côté d'Un Certain Regard (sélection dédiée au cinéma jeune et expérimental en 2021). Découvrez ci-dessous l'ensemble des films sélectionnés.

Compétition Officielle

Annette de Leos Carax

Benedetta de Paul Verhoeven

The French Dispatch de Wes Anderson

Tout s'est bien passé de François Ozon

Un Héros de Asgar Farhadi

Tre Piani de Nanni Moretti

Titane de Julia Ducournau

Red Rocket de Sean Baker

Petrov's Flu de Kirill Serebrennikov

France de Bruno Dumont

de Bruno Dumont Nitram de Justin Kurzel

Memoria d'Apichatpong Weerasethakul

Les Olympiades de Jacques Audiard

Lingui de Mahamat-Saleh Haroun

Les Intranquilles de Joachim Lafosse

La Fracture de Catherine Corsini

Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier

Hytti Nor 6 de Juho Kuosmanen

Haut et Fort de Nabil Ayouch

Le genoux d'Ahed de Nadav Lapid

Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi

Bergman Island de Mia Hansen-Love

L'Histoire de ma femme d'ldikó Enyedi

Flag Day de Sean Penn

Un Certain Regard

The Innocents d'Eskil Vogt

After Yang de Kogonada

Commitment Hasan de Hasan Semih Kaplanoglu

Lamb de Valdimar Johansson

Noche de Fuego de Tatiana Huezo

Bonne Mère de Hafsia Herzi

Delo (House arrest) d'Alexey German Jr.

Blue Bayou by Justin Chon

Moneyboys by C.B Yi

Freda by Gessica Généus

Un Monde by Laura Wandel

Women Do Cry de Mina Mileva et Vesela Kazakova

La Civil de Teodora Ana Mihai

Et il a eut un matin d'Eran Korilin

Unclenching The Fists de Kira Kovalenko

Rehana Maryam Noor d'Abdullah Mohammad Saad

Séances Spéciales

Cahiers Noirs de Shlomi Elkabetz

H6 de Yé Yé

O Marinheiro Das Montanhas (Le marin des montagnes/Mariner of the mountains) de Karim Aïnouz

JFK Revisited : Through The Looking Glass d'Oliver Stone

Jane Par Charlotte de Charlotte Gainsbourg

Cannes Premières

Evolution by Kornél Mundruczo

Tromperie (Deception) by Arnaud Desplechin

Cow by Andrea Arnold

Cette Musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit

Serre-moi fort de Mathieu Amalric

In Front of Your Face de Hong Sang-Soo

Mothering Sunday d'Eva Husson

Séance de minuit

Oranges Sanguines de Jean-Christophe Meurisse

Hors Compétition