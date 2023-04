Festival de Cannes 2023 : la sélection officielle se dévoile

Iris Knobloch et Thierry Frémaux, respectivement présidente et délégué général du Festival de Cannes, viennent de dévoiler la sélection officielle de la 76e édition, qui se tiendra du 16 mai au 27 mai 2023.

Stars et légendes au 76e Festival de Cannes

Du 16 mai au 27 mai 2023, le cinéma mondial fera sa grande messe et Cannes sera, comme chaque année, la ville-hôte de cette célébration. On sait déjà que le 76e Festival de Cannes, qui a dévoilé aujourd'hui sa sélection officielle, accueillera des grands noms venus présenter leurs nouveaux films. Martin Scorsese, notamment, sera sur la Croisette accompagné de Robert De Niro et Leonardo DiCaprio pour leur film Killers of the Flower Moon.

Killers of the Flower Moon ©Paramount Pictures

Harrison Ford foulera lui les marches du Palais des festivals, pour la première mondiale de Indiana Jones et le Cadran de la destinée, et Johnny Depp sera une des attractions du Festival, titulaire d'un rôle important dans le film qui ouvrira les festivités : Jeanne du Barry de Maïwenn. Pedro Almodovar, distingué du Prix de la mise en scène en 1999 pour Tout sur ma mère et du Prix du scénario en 2006 pour Volver, présentera avec ses deux acteurs Ethan Hawke et Pedro Pascal son western, court-métrage titré Strange Way of Life.

Thierry Frémaux et Iris Knobloch viennent d'annoncer l'essentiel de la sélection officielle du 76e Festival de Cannes, sélection qui sera complétée dans les jours qui viennent.

Un certain regard

Los Delincuentes de Rodrigo Moreno

How to have sex de Molly Manning Walker

Goodbye Julia de Mohammed Kordofani

Crowra de Joao Salaviza et Renée Nader

Simple comme Sylvain de Monia Chokri

Los Colonos de Felipe Galvez

Augure de Baloji Tshiani

The Breaking Ice d'Anthony Chen

Rosalie de Stéphanie Di Giusto

The New boy de Warwick Thornton

If only I could hibernate de Zoljargal Purevdash

Hopeless de Kim Chang Hoon

Terrestrial Verses d'Ali Asgari et Alireza Khatami

Rien à perdre de Delphine Deloget

Les Meutes de Kamal Lazraq

Le Règne animal de Thomas Cailley

Kadib Abyad d'Asmae El Moudir

Séances spéciales

Portraits fantômes de Kleber Mendonça Filho

Anselm de Wim Wenders

Occupied City de Steve McQueen

Man in black de Wang Bing

Cannes Premières

Le Temps d'aimer de Katell Quillévéré

Fermer les yeux de Victor Erice

Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost

Kubi de Takeshi Kitano

Séances de minuit

Omar la Fraise d'Elias Belkeddar

Kennedy d'Anurag Kashyap

Acide de Just Philippot

Les films hors compétition

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese

The Idol de Sam Levinson

Cobweb de Kim Jee-woon

Indiana Jones et le Cadran de la destinée de James Mangold

Jeanne du Barry de Maïwenn

Les films de la compétition

Club Zéro de Jessica Hausner

The Zone of interest de Jonathan Glazer

Les Feuilles mortes d'Aki Kaurismäki

Les Filles d'Olfa de Kaouther Ben Hania

Asteroïd City de Wes Anderson

Anatomie d'une chute de Justine Triet

Monster de Hirokazu Kore-eda

Le Soleil de l'avenir de Nanni Moretti

La Chimera d'Alice Rohrwacher

Les Herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan

L'Été dernier de Catherine Breillat

La Passion de Dodin-Bouffant de Tran Anh Hung

La passion de Dodin Bouffant ©Gaumont

Rapito de Marco Bellochio

May December de Todd Haynes

Firebrand de Karim Aïnouz

The Old oak de Ken Loach

Banel et Adama de Ramata-Toulaye Sy

Perfect days de Wim Wenders

Jeunesse de Wang Bing