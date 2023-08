FFA 2023 : on a vu "Iris et les hommes", la nouvelle comédie avec Laure Calamy

Présenté en compétition au Festival du film francophone d'Angoulême 2023, "Iris et les hommes" rassemble à nouveau la réalistraice Caroline Vignal et l'actrice Laure Calamy. Et trois ans après "Antoinette dans les Cévennes", le duo n'a rien perdu de sa force.

Le nouveau Vignal - Calamy

Après son très réussi Antoinette dans les Cévennes, Caroline Vignal est de retour avec Iris et les hommes, une comédie menée de nouveau par une formidable Laure Calamy. Celle-ci y interprète Iris, une dentiste quarantenaire qui en apparence a tout pour elle. Deux adorables filles, un mari sympathique et présent, un bel appartement parisien. Mais sous ce vernis, Iris souffre d’abstinence sexuelle. Alors, sur un coup de tête, elle s’inscrit sur une application de rencontres.

A priori, le sujet d’Iris et les hommes n’est pas des plus originaux. En effet, la comédie se prête parfaitement pour traiter des rencontres adultères, clandestines, de ces instants volés et souvent drôles. Mais la réalisatrice et l’actrice font un pas de côté en montrant une femme mariée, installée, au contraire de jouer sur la partition d’une femme célibataire plus jeune, "cible" prioritaire de ces applications. Il ne s’agit donc pas pour Iris de se découvrir ou de se réinventer, de tourner la page, mais de réparer quelque chose dans un monde qu’elle désire préserver.

Antoinette dans les Cévennes ©Diaphana Distribution

Tour à tour drôle, émouvante, surprenante, Laure Calamy accroche un nouveau rôle de choix à sa filmographie. Comme dans Antoinette dans les Cévennes, c’est son mouvement qui détermine le cadre, elle semble naturellement emmener la caméra là où elle le souhaite. Selon l’homme qu’elle rencontre, la distance est variable. Boire seulement un coup, se rapprocher, coucher sans donner de détails personnels, tenter la soumission…

À chaque homme sa situation, et à chaque situation un enrichissement du portrait d'Iris. Et elle mène si bien sa barque et ses aventures qu’à un moment, aussi amusant que gracieux, elle chante elle-même et danse sur une reprise de It’s raining men, dans un pur numéro de comédie musicale qui sublime son parcours.

Une direction d'acteurs magistrale

Face à elle, que ce soit Alexandre Steiger, Laurent Poitrenaux - pour ne citer qu'eux-, tous les acteurs réussissent leurs compositions d’amants d’un jour. Plus que dans Antoinette dans les Cévennes, où Laure Calamy et son âne menait la valse, Caroline Vignal fait montre dans Iris et les hommes d’une direction d’acteurs brillante. Ici, ils dansent pour elle, ils s’humilient pour elle, ils sont drôles, pathétiques, touchants.

Il faut sur ce point souligner la très jolie performance de Vincent Elbaz, un personnage écrit et développé en creux, qui se révèle à mesure qu’Iris s’en éloigne. Avant de se retrouver dans une séquence intime touchante. Dans son rôle de mari tout en retenue, l’acteur brille par son économie, sa simple présence suffisant à rappeler clairement l’enjeu du film.

Un portrait contemporain réussi

Il est question dans Iris et les hommes de polyamour, d’hédonisme, d’application de rencontres et de plaisir. Mais ces éléments servent surtout à construire le portrait d’une femme contemporaine, libre, déterminée à n’accepter ni l’ennui ni la fatalité. La force d’Iris est celle qui l’amène à mettre son couple en danger, comme elle est aussi celle qui lui permet de se défendre à l’instant où un potentiel amant éconduit force la porte de son cabinet dentaire… À ce moment-là, fugace, le film aborde avec une grande justesse le thème du consentement, frôle subtilement le drame, mais sans se départir de son humour.

Cette séquence-là, avec celle de comédie musicale, sont les deux moments de grande bravoure d’Iris et les hommes, et montrent combien le duo Vignal - Calamy transpire un cinéma ambitieux, aussi efficace dans l’ordinaire que l’extraordinaire. Si Iris et les hommes n’atteint pas les sommets de comédie d’Antoinette dans les Cévennes, parce que son sujet, plus commun, ne propose pas le même exotisme, il se donne néanmoins comme une excellente comédie doublée d’un portrait touchant.

Iris et les hommes arrive au cinéma le 17 janvier 2024.