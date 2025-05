Furiosa : Une saga Mad Max est l’un des cinq plus gros flops de 2024

C’est maintenant officiel, Furiosa : Une saga Mad Max a fait perdre beaucoup d’argent à Waner Bros., son producteur. Un rapport révèle les chiffres de ce triste échec.

Une catastrophe annoncée pour George Miller ?

C’est l’une des plus grosses déceptions de l’année 2024 : l’échec de Furiosa : Une saga Mad Max au box-office international. Il y a un an, George Miller sortait le préquel de Mad Max : Fury Road, son film épique de 2015. Contre toute attente, le cinéaste australien avait choisi de raconter la jeunesse de Furiosa, interprété dans Fury Road par Charlize Theron. L’actrice sud-africaine avait dû laisser sa place à une actrice plus jeune, Anya Taylor-Joy pour la remplacer.

Ce choix de casting a-t-il joué en la défaveur du film ? L’absence de Charlize Theron, connue pour ses rôles de dur à cuir comme Atomic Blonde et The Old Guard, a peut-être rebuté une partie des spectateurs. À moins que ce ne soit le choix de s’attarder sur le passé de Furiosa plutôt que de faire une suite directe à l’histoire du Max de Tom Hardy qui a enterré tout espoir ?

Quoi qu’il en soit, le cinquième opus de la franchise a fait un sacré flop, faisant perdre beaucoup d’argent à son studio, Warner Bros.

Furiosa : Une saga Mad Max a fait perdre plus de 100 millions de dollars au studio

Deadline (via World of Reel) vient de publier un rapport répertoriant les cinq plus gros flops au box-office de 2024. En cinquième position, on retrouve Megalopolis qui enregistre 76 millions de perte. En quatrième, c’est Kraven le chasseur avec 71 millions de perte. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Borderlands et ses 80 millions de perte. Et à la première place, c’est Joker : Folie à Deux qui enregistre 144 millions de dollars de perte.

Vous l’aurez deviné, Furiosa : Une saga Mad Max occupe la deuxième position de ce classement. Selon le rapport, le film de George Miller aurait fait perdre 120 millions de dollars à Warner Bros. Le préquel n’a rapporté que 174,3 millions de dollars dans le monde pour un budget estimé à 168 millions. À ce budget, il faut ajouter le marketing et la sortie qui, selon World of Reel, ont fait gonflé le coût total à 331 millions de dollars.

Avec son exploitation en salles combinée au streaming, Furiosa a en tout remporté 311 millions de dollars. Bien trop peu pour couvrir les frais. Après une telle déconvenue, difficile d’imaginer George Miller, 80 ans, avoir le feu vert du studio pour réaliser Mad Max : Wasteland avec Tom Hardy.