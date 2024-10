Fianso se lance dans un braquage pour ce prochain film d'action de Prime Video

Sofiane Zermani et Waël Sersoub portent le nouveau thriller de Jérémie Guez : "Tigres et Hyènes". Une première bande-annonce a été dévoilée et ça s'annonce très séduisant !

Tigres et Hyènes, polar noir et musclé en vue

Le nouveau film de Jérémie Guez, Tigres et Hyènes, se montre aujourd'hui dans une bande-annonce explosive et haletante (vidéo en tête d'article). Et étant donné la filmographie du prolifique auteur, scénariste et réalisateur, ça vient avec de belles promesses. En effet, à 36 ans, il a déjà réalisé trois films remarqués (Bluebird, Sons of Philadelphia, Kanun, la loi du sang) et la série B.R.I., création originale Canal+ très réussie. Sans oublier qu'il a publié cinq romans entre 2010 et 2021, dont le deuxième Balancé dans les cordes a été adapté par Yann Gozlan (Burn Out), et qu'il a écrit et co-écrit un bon nombre de scénarios pour d'autres, avec une nomination au César du Meilleur scénario original en 2022 pour Boîte noire.

Tigres et Hyènes, qui arrivera le 22 novembre sur Prime Video, retient donc toute l'attention. Si son intrigue ne révolutionne pas le genre du thriller criminel, son casting, ces premières images et certains dialogues assurent néanmoins qu'il va y avoir du spectacle.

Alors qu’il revient tout juste d’Espagne où il multiplie les trafics, Malik apprend à la radio que Serge Lamy, son beau-père qui lui a sauvé la vie lorsqu’il était jeune, vient d’être arrêté par la BRB avec des complices pour un braquage qui aurait mal tourné. Le jour d’ouverture du procès, Iris, l’avocate de Chérif, un des prévenus apparemment accusé à tort, propose un pacte à Malik : accepter un mystérieux et dangereux casse en échange de la liberté de son beau-père et celle de son client...

Sofiane Zermani monte au braquo

Au casting de Tigres et Hyènes on retrouve notamment le puissant et charismatique Waël Sersoub, que Jérémie Guez affectionne puisqu'il était déjà de la partie pour Kanun, la loi du sang et B.R.I.. Avec lui, pour conduire cette intrigue tendue, c'est Sofiane Zermani qui enfile le masque et prend les armes. Et on lui doit déjà une punchline amusante, lâchée en préparation d'un braquage de haut vol :

Ça va te sembler bizarre ce que je vais te dire mais... oublie pas de prendre du plaisir !

On a bon espoir aussi de prendre du plaisir devant ce thriller nourri de gueules de cinéma, de fusillades, de grosses cylindrées et de coups de pression. On note aussi la présence d'Olivier Martinez dans la distribution, ainsi que Géraldine Nakache dans ce registre qui tranche avec ce qu'elle a déjà montré par ailleurs.