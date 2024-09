Ce soir à la TV : malgré son casting de stars, ce film est un des plus gros échecs de 2022

Malgré un casting stellaire et une approche novatrice du genre d'espionnage, le film "355" a été un énorme échec au box-office. Avec des recettes bien en dessous des attentes et des critiques mitigées, ce thriller d'action porté par des femmes fortes n'a pas réussi à captiver le public mondial. Le film passe ce soir sur W9.

355 : une promesse alléchante

Sorti dans les salles en janvier 2022, le film 355 (d'après le nom de code d'une ancienne espionne américaine) se présentait comme une promesse alléchante. Avec un casting stellaire notamment composé de Jessica Chastain, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o, Diane Kruger et Fan Bingbing, ce thriller d'espionnage avait tous les ingrédients pour captiver un public mondial. Cependant, malgré ces atouts indéniables, le long-métrage a connu un parcours décevant au box-office (pour ne pas dire catastrophique), loin des attentes initiales.

L'idée de départ de 355 est venue de Jessica Chastain, alors qu'elle était en train de tourner Dark Phoenix réalisé par Simon Kinberg. Elle lui a alors lancé l'idée d'imaginer un thriller porté par des femmes. Ce dernier a été conçu comme une réponse audacieuse et moderne aux films d'espionnage traditionnels, souvent dominés par des personnages masculins. Il met en scène un groupe d'espionnes internationales qui s'unissent pour combattre une organisation criminelle. L'idée était de briser les stéréotypes de genre et de présenter un récit d'action porté par des femmes fortes et indépendantes.

Un des pires échecs de 2022

Pourtant, malgré son casting impressionnant et son concept novateur, 355 n'a pas réussi à attirer les foules. Le film a entamé sa carrière avec seulement 4,8 millions de dollars aux États-Unis lors de son premier week-end, un démarrage bien en dessous des attentes pour un film de cette envergure. À l'international, la situation n'a pas été beaucoup plus reluisante, avec des chiffres qui n'ont pas réussi à compenser le budget de production estimé à 75 millions de dollars. Au total, le film n'a récolté que 28 millions de dollars au box-office mondial.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet échec. D'abord, la pandémie de COVID-19 a indéniablement joué un rôle, affectant la fréquentation des salles de cinéma à travers le monde. De plus, les critiques mitigées ont probablement influencé la perception du public. Bien que le film ait été salué pour ses performances d'actrices et ses scènes d'action, il a été critiqué pour son scénario jugé prévisible et manquant d'originalité. Cette réception tiède a pu dissuader un public déjà hésitant à retourner dans les salles.

Il est également possible que "355" ait souffert de la comparaison avec d'autres franchises d'espionnage établies, comme James Bond ou Mission Impossible, qui ont défini les attentes du public pour ce genre de films. Dans un marché saturé de blockbusters et de suites, il est devenu de plus en plus difficile pour de nouveaux venus de se démarquer, même avec un casting de renom.