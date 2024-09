Ce film d'horreur tiré de faits réels est numéro 1 sur Netflix dans le monde

Focus sur The Deliverance, le film d'horreur numéro 1 sur Netflix dans le monde, et sur la glaçante histoire vraie qui l'a inspiré : celle de Latoya Ammons, en 2011. Si vous êtes amateurs de films de possessions démoniaques, ça devrait vous plaire !

The Deliverance cartonne sur Netflix

Le film d'horreur The Deliverance, réalisé par Lee Daniels, a récemment pris d'assaut Netflix, se hissant en tête du classement mondial en un temps record. Y compris en France, où le long-métrage est classé à la première place des films les plus visionnés. Ce succès fulgurant s'explique en partie par l'histoire vraie qui a inspiré le film, et qui plonge les spectateurs dans une atmosphère terrifiante d'autant plus perturbante qu'elle est ancrée dans la réalité.

Inspiré par l'affaire Latoya Ammons, également connue sous le nom des "Ammons Hauntings", le film raconte l'histoire d'Ebony Jackson, incarnée par Andra Day, une mère célibataire qui emménage avec ses trois enfants et sa propre mère (incarnée par Glenn Close) dans une maison à Gary, dans l'Indiana. Rapidement, la famille est confrontée à des phénomènes paranormaux : des bruits inquiétants, des ombres mystérieuses et des comportements inexplicables chez les enfants. Très vite, la mère pense que la maison est possédée par une entité démoniaque.

L'histoire vraie de Latoya Ammons

C'est l'affaire Latoya Ammons qui est à l'origine de The Deliverance. Cette affaire paranormale a fait couler beaucoup d'encre, tant aux États-Unis qu'à l'international. Ainsi, cette mère de trois enfants, originaire de Gary, dans l'Indiana, a affirmé en 2011 que sa famille était la cible d'événements surnaturels terrifiants après avoir emménagé dans une nouvelle maison. Ces événements, souvent qualifiés de "possessions démoniaques", ont donné naissance à l'un des cas de hantise les plus documentés des dernières décennies.

Les débuts de l'affaire

Tout a commencé peu de temps après que Latoya et sa famille ont emménagé dans leur nouvelle maison. Selon ses témoignages, des essaims de mouches envahissaient régulièrement leur porche, malgré leurs efforts pour s'en débarrasser. Rapidement, des bruits étranges ont été entendus dans la maison, y compris des pas provenant du sous-sol, même lorsque personne n'y était. Des ombres et des silhouettes mystérieuses auraient également été observées, et les membres de la famille ont commencé à ressentir des sensations de suffocation par des forces invisibles.

Les choses ont pris une tournure encore plus inquiétante lorsque les enfants de Latoya ont commencé à montrer des signes de possession. Le fils aîné aurait été projeté à travers une pièce par une force invisible, tandis que le plus jeune, âgé de neuf ans, a été vu en train de marcher à reculons sur un mur devant plusieurs témoins, y compris des membres des services sociaux.

L'intervention des autorités

Face à ces événements, Latoya Ammons a fait appel à plusieurs prêtres pour pratiquer des exorcismes. L'un d'eux, le père Michael Maginot, a effectué trois exorcismes, dont un directement sur Latoya elle-même. Pendant ce temps, les services sociaux ont été alertés, et l'affaire a rapidement attiré l'attention des médias, notamment après que les services de protection de l'enfance ont signalé un comportement inquiétant chez les enfants, qui étaient parfois qualifiés de "délirants".

Les autorités locales, y compris la police, ont également été impliquées, menant leur propre enquête sur les allégations de phénomènes surnaturels. Malgré les affirmations de certains sceptiques, y compris des médecins qui ont suggéré des hallucinations ou des troubles psychologiques, l'affaire a continué à captiver l'attention du public.

L'héritage de l'affaire Ammons

L'histoire de Latoya Ammons a été largement médiatisée, et en 2014, elle a fait l'objet d'un article détaillé dans le Indianapolis Star, ce qui a accru encore plus la notoriété de l'affaire. En 2018, Zak Bagans, célèbre pour son émission "Ghost Adventures", a produit un documentaire intitulé Demon House (disponible sur Prime Video) après avoir acheté la maison où les événements auraient eu lieu. Bagans lui-même a affirmé avoir ressenti des effets négatifs après avoir passé du temps dans la maison, ce qui l'a finalement conduit à la faire démolir.

L'affaire Ammons continue de susciter des débats parmi les croyants et les sceptiques. Pour certains, elle reste un exemple frappant de possession démoniaque, tandis que pour d'autres, elle est une manifestation de troubles psychologiques exacerbés par des croyances religieuses profondément ancrées, à l'image de l'histoire vraie à l'origine du film L'Exorcisme d'Emily Rose.