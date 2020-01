Film Docteur Fatalis : le réalisateur fait le point sur le projet

Avant que Disney ne rachète la Fox, l’un des projets les plus attendus était l’adaptation de Docteur Fatalis par Noah Hawley. Malheureusement, le projet semble au point mort. Le cinéaste est pourtant ultra motivé pour le faire.

Noah Hawley a déjà fait ses preuves dans l’univers Marvel. Il est le showrunner de l’excellente série Legion, qui se concentre sur le fils mutant de Charles Xavier. Une série X-Men de haute volée qui a séduit les fans de comics. Un de ses futurs projets est une adaptation de l’histoire de Docteur Fatalis, l’ancestral ennemi des 4 Fantastiques. Mais depuis le rachat de la Fox par Disney le projet est au point mort. Surtout que Noah Hawley risque d’être occupé dans les prochaines années à cause de Star Trek.

Noah Hawley est toujours aussi motivé pour réaliser un film sur Docteur Fatalis. Il attend désespérément le feu vert de Marvel Studios. Mais pour le moment : rien ! Le cinéaste s’est récemment entretenu avec Deadline lors d’une tournée presse d’hiver de la Television Critics Association. Il est revenu sur son désir de faire un film sur Fatalis :

Le téléphone n’a pas sonné. J’adore mon script. Marvel semble avoir un plan pour tout, ce serait génial s’ils y intégraient Fatalis. Je n’ai pas cherché à connaître ce plan, et avec Star Trek, les choses se compliquent. Mais si le téléphone sonne, j’en suis.

Noah Hawley fait référence à un de ses futurs projets. Il est chargé de réaliser un nouveau film Star Trek. D’abord annoncé comme le 4ème opus de la franchise, il sera peut-être finalement un redémarrage total. Une nouvelle adaptation qui n’aura rien à voir avec la trilogie initiée par J.J. Abrams et la série de CBS All Access. Mais le réalisateur reste optimiste quant à ses plans pour Doctor Fatalis :

Maintenant que j’ai terminé mon film Lucy in the Sky et fini la série Legion, j’ai pris un peu de repos. Mais vous savez je dois revenir vers Marvel, faire savoir que je suis motivé, que je veux réaliser ce film. Qu’il y ait déjà un plan ou pas je veux en être.