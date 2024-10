Ce film événement aux 7 Oscars est enfin disponible sur Netflix, il va vous retourner le cerveau

Après avoir raflé sept Oscars en 2023, le film événement "Everything Everywhere All At Once" est enfin disponible sur Netflix France. Avec son scénario complexe et sa réalisation survitaminée, il ne laissera personne indifférent.

Everything Everywhere All At Once est dispo sur Netflix

Le mois d'octobre est riche en nouveautés sur Netflix France ! Et ça commence dès aujourd'hui, avec l'arrivée du film événement Everything Everywhere All At Once, réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Il s'agit d'un des films les plus acclamés de ces dernières années. En 2023, il avait remporté sept Oscars, dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur, et meilleure actrice pour Michelle Yeoh.

Everything Everywhere All At Once est une explosion visuelle et narrative qui fusionne plusieurs genres : science-fiction, comédie, drame, arts martiaux et multivers. Le film raconte l’histoire d’Evelyn Wang (Michelle Yeoh), une immigrée chinoise aux États-Unis qui tente de gérer son pressing tout en faisant face à des tensions familiales. Alors qu'elle est sur le point de s'effondrer sous le poids des problèmes de sa vie quotidienne, elle découvre qu’elle est la seule personne capable de sauver le multivers d'une menace mystérieuse.

Le film utilise le concept de multivers, présent depuis plusieurs années chez Marvel, pour explorer les multiples versions de la vie d'Evelyn, la plongeant dans des réalités parallèles aussi absurdes que poignantes. Chaque décision, chaque chemin non emprunté, chaque rêve abandonné prend vie à travers des mondes où Evelyn devient tour à tour une superstar des arts martiaux, une chef étoilée, ou encore une version plus audacieuse d'elle-même. Cette complexité narrative est soutenue par des effets visuels bluffants, qui rendent chaque univers distinct et surprenant.

Un succès critique et populaire

Everything Everywhere All At Once joue constamment avec nos attentes, passant du tragique au comique en un instant, et mêlant le ridicule à la philosophie existentielle.

À travers les aventures d’Evelyn dans le multivers, le film nous invite à réfléchir sur nos propres vies, sur les décisions que nous aurions pu prendre, et sur l’importance de se connecter aux personnes qui comptent vraiment. Le message final du film, aussi émouvant que percutant, en fait une œuvre profondément humaine malgré son cadre fantastique. Cependant, sa complexité narrative ne plaira pas à tout le monde.

Avec ses 7 Oscars, Everything Everywhere All at Once s'est imposé comme un phénomène mondial. Michelle Yeoh est entrée dans l'histoire en devenant la première actrice asiatique à remporter l'Oscar de la meilleure actrice. Ke Huy Quan, qui incarne son mari dans le film, a également marqué les esprits en remportant l'Oscar du meilleur second rôle masculin, tandis que Jamie Lee Curtis a été récompensée pour son rôle décalé en tant que contrôleuse des impôts implacable.

Le succès du film repose en grande partie sur son originalité et son audace. Les critiques l'ont qualifié de « chef-d'œuvre du chaos » et de film qui « repousse les limites du cinéma contemporain ». Le mélange d’humour, d’action, de moments dramatiques intenses et d'une réflexion sur la famille et les choix de vie a résonné avec des millions de spectateurs à travers le monde.