Ce film français bouleversant de 1967 est un des plus aimés sur Netflix

Il n'est jamais trop tard pour découvrir des bons films ! On en veut pour preuve le film "Le Vieil homme et l'enfant" de Claude Berri datant de 1967 qui fait partie des plus appréciés sur Netflix France.

Le Vieil homme et l'enfant est à (re)découvrir sur Netflix

Netflix, en plus de son offre riche en productions contemporaines, se distingue par sa capacité à mettre en avant des films de patrimoine. Elle dispose actuellement d'une grande collection de films signés Agnès Varda, née de son partenariat avec la Cinémathèque française.

La plateforme permet ainsi à ses abonnés de (re)découvrir des œuvres marquantes du passé, et contribue ainsi à leur préservation et à leur diffusion au plus grand nombre. C'est le cas du film de Claude Berri, Le Vieil homme et l'enfant, datant de 1967, et qui fait partie des plus appréciés de la plateforme.

Le film en noir et blanc, inspiré de la propre enfance de Claude Berri, se déroule durant la Seconde Guerre mondiale en France. Il raconte l'histoire d'un jeune garçon juif, Claude (Alain Cohen), envoyé par ses parents dans la campagne française pour échapper aux persécutions nazies. Là, il est confié à Pépé, un vieil homme pétainiste et antisémite interprété par Michel Simon, et à sa femme, Mémé, jouée par Luce Fabiole. La relation entre Claude et Pépé est au cœur de l'intrigue. Pépé, ignorant que Claude est juif, le traite comme son propre petit-fils.

Ours d'argent à Berlin en 1967, Le Vieil homme et l'enfant a été un grand succès critique pour Claude Berri.

Des excellents avis spectateurs

Comme dit précédemment, le film de Claude Berri fait partie des plus appréciés sur Netflix France (c'est-à-dire des films qui ont reçu le plus de "likes" de la part des spectateurs). Chez nos confrères d'AlloCiné, au fil des années, le public a été emballé par ce long-métrage touchant, et qui ne sombre pas dans le pathos. On peut ainsi y lire :

Un grand film avec un grand acteur.

C'est tendre et émouvant et c'est plein d'humanité.

Un film magnifique.

Un petit bijou, lucide et sensible, merveilleusement interprété.

Un film merveilleux où brille l'inoubliable Michel Simon, génial, encore une fois en vieux papy grincheux, humain, faible et terriblement attachant