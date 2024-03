Vous n'avez jamais vu ça : ce film d'horreur au concept dérangeant va faire du bruit

Découvrez les premières images gores et dérangeantes du film d'horreur au concept unique "In A Violent Nature" qui avait créé l'engouement au Festival de Sundance en janvier dernier.

In a Violent Nature : un slasher pas comme les autres

Si le genre du slasher semble avoir été exploré sous toutes ses coutures, il reste encore des cinéastes qui décident de s'emparer du genre pour l'emmener dans des endroits inédits. C'est le cas de In a Violent Nature réalisé par Chris Nash, le nouveau film d'horreur qui a fait sensation au Festival de Sundance cette année et qui s'est distingué par son audace et son originalité. Le concept du film ? Adopter la perspective du tueur en série pour offrir une expérience cinématographique immersive et dérangeante comme le montre la bande-annonce du film mise en ligne récemment :

Le film raconte l'histoire terrifiante de Johnny, un esprit vengeur dont la paix est troublée lorsque des adolescents en vacances découvrent et dérobent un médaillon mystique caché dans les ruines d'une tour de guet au cœur des bois. Ce médaillon, profondément lié à l'âme de Johnny et à un crime atroce commis il y a 60 ans, est la clé de sa résurrection.

Ramené à la vie, Johnny se transforme en une créature surnaturelle assoiffée de vengeance. Armé d'une détermination sans faille, il poursuit les jeunes responsables du vol du médaillon, les chassant sans merci dans un jeu mortel du chat et de la souris. Chaque adolescent qui se dresse sur son chemin est une cible potentielle, Johnny étant prêt à tout pour récupérer ce qui lui appartient et faire payer ceux qui l'ont réveillé.

Alors que la nuit tombe et que les bois se remplissent des cris de ses victimes, le film plonge le spectateur dans une course contre-la-montre haletante. Les adolescents doivent non seulement survivre aux assauts implacables de Johnny, mais aussi comprendre l'origine de sa colère pour tenter de mettre fin à son règne de terreur.

Des premiers avis très positifs

Présenté en avant-première au dernier festival de Sundance, In A Violent Nature avait reçu des premiers avis très positifs, comme le prouve sa note de 96% de bonnes critiques sur Rotten Tomatoes. Les premiers spectateurs décrivent un slasher haletant et dérangeant, avec une bonne dose d'hémoglobines. Morceaux choisis :

"Vous n'avez jamais vu de slasher comme celui-là et il est peu probable que vous en voyiez un autre pareil. C'est une expérimentation artistique intrigante, à ne pas manquer pour les amateurs du genre."

"Dérangeant de façon extraordinaire... un vent de nouveauté bienvenu, audacieux et carrément brutal."

"Enrichissant, impitoyable, et une forme de réalisation cinématographique sociopathe que seul un véritable cinémasochiste pourrait apprécier. Un film à combustion lente qui offre des moments vraiment inoubliables et pourrait bien lancer un tout nouveau mouvement dans la réalisation de films d'horreur."

Aux États-Unis, le film est attendu au mois de mai prochain. Il n'y a pas encore de date de sortie annoncée en France.